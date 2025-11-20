Peste 110 kg de articole pirotehnice descoperite de polițiștii băcăuani, în urma unor percheziții domiciliare

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Moinești, împreună cu cei ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău, au desfășurat pe 19 noiembrie o acțiune pentru verificarea modului de respectare a legislației privind articolele pirotehnice.

În cadrul activităților, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Moinești, în comunele Agăș și Berzunți, la locuințele a doi bărbați de 33, respectiv 39 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de efectuarea, fără drept, de orice operațiuni cu articole pirotehnice.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, aproximativ 110 kg de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4 și P1, deținute ilegal.

În aceeași zi, polițiștii din Târgu Ocna au desfășurat activități în zona de competență pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind articolele pirotehnice de către societățile comerciale.

În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate 6 unități comerciale, iar la 3 dintre acestea polițiștii au descoperit materiale pirotehnice expuse la vânzare fără respectarea condițiilor legale.

Articolele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar pentru fiecare situație a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de efectuarea, fără drept, de orice operațiuni cu articole pirotehnice.