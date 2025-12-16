Peste 500 de sportivi și antrenori premiați la Gala Performanței Sportive, organizată de Consiliul Județean Bacău

Peste 500 de sportivi și antrenori din județul Bacău au fost premiați în cadrul Galei Performanței Sportive – Ediția 2025, eveniment organizat de Consiliul Județean Bacău, dedicat recunoașterii rezultatelor obținute la competiții naționale și internaționale. Gala a reunit reprezentanți ai administrației județene, ai cluburilor sportive, antrenori, sportivi și părinți, într-un cadru festiv care a pus în prim-plan performanța și munca din spatele acesteia.

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, a transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei premiați, subliniind că rezultatele obținute sunt rodul unei munci susținute, al disciplinei și al sacrificiilor făcute de-a lungul anilor. Potrivit acesteia, performanțele sportivilor băcăuani confirmă valoarea sportului local și demonstrează că investițiile în tineri și în sport dau rezultate vizibile.

„Prin ceea ce faceți zi de zi, oferiți modele autentice pentru generațiile care vin și contribuiți la o comunitate unită și puternică”, a transmis președintele CJ Bacău, mulțumind sportivilor, antrenorilor și cluburilor sportive pentru dăruirea și seriozitatea cu care reprezintă județul la nivel național și internațional.

Un mesaj special a fost adresat și părinților, considerați un pilon esențial în parcursul sportivilor, pentru sprijinul moral și financiar acordat copiilor și tinerilor care au urcat pe scena performanței sportive băcăuane. Cristina Breahnă Pravăț a evidențiat rolul acestora în formarea viitorilor campioni și în susținerea sportului de performanță.

Gala Performanței Sportive 2025 reconfirmă angajamentul Consiliului Județean Bacău de a sprijini sportul și de a investi în viitorul tinerilor, într-un demers care vizează nu doar rezultatele sportive, ci și consolidarea unei comunități bazate pe respect, solidaritate și responsabilitate.