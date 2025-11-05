Peste 70 de pietoni din Bacău, amendați de polițiști pentru nerespectarea regulilor de circulație

În perioada 03 – 09 noiembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, desfășoară acțiuni pentru impunerea respectării regulilor de circulație de către pietoni.

Foto arhivă

Scopul principal al acțiunii este creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea numărului de accidente grave în care sunt implicați pietonii.

Pe data de 03 noiembrie, polițiștii rutieri au aplicat 73 de sancțiuni contravenționale pietonilor indisciplinați.

Recomandările polițiștilor pentru pietoni

Traversați numai pe trecerile semnalizate și doar după ce v-ați asigurat că șoferii v-au observat și pot opri în siguranță. Evitați să folosiți telefonul mobil sau căștile audio atunci când traversați. Nu alergați pe trecerea de pietoni și nu traversați în fugă printre autovehicule oprite.

Pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, purtați îmbrăcăminte cu elemente reflectorizante sau accesorii care sporesc vizibilitatea.

„Respectați indicațiile polițiștilor rutieri și semnalele luminoase din intersecții. Reamintim că siguranța rutieră este o responsabilitate comună – atât a conducătorilor auto, cât și a pietonilor”, transmit IPJ Bacău.