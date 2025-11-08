Polițiștii băcăuani, în control la firmele de prelucrare a lemnului. S-au dat amenzi de 27.000 de lei

În perioada 29 octombrie – 06 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat activități în județul Bacău, pe linia prevenirii și combaterii ilegalităților în domeniul exploatării, depozitării și comercializării materialului lemnos, precum și pentru verificarea legalității activităților comerciale cu produse accizabile și a respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Acțiunile au vizat activitatea mai multor operatori economici din județ, din care 4 cu profil de activitate în prelucrarea materialului lemnos. În urma verificărilor efectuate, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 27.000 de lei, 7 dintre acestea pentru abateri privind regimul silvic. Totodată, a fost confiscată cantitatea de 37 mc de material lemnos.

La activități au participat și specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Județene Bacău. Astfel de acțiuni vor continua, polițiștii acționând pentru prevenirea și combaterea faptelor ce afectează mediul economic și resursele naturale ale județului.