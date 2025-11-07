Polițiștii băcăuani, însoțiți de cățelușa Iris, în vizită la Liceul Pedagogic și Școala Gimnazială „George Bacovia”

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară împreună cu cei din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, cei ai Secției 1 Poliție Bacău și un criminalist însoțit de câinele polițist Iris, au desfășurat pe 06 noiembrie activități informativ-preventive la Liceul Pedagogic și Școala Gimnazială „George Bacovia” din municipiul Bacău.

Activitatea a avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță pentru elevi și cadrele didactice, în incinta și în zona adiacentă unității de învățământ, prin abordarea unor teme precum prevenirea bullyingului și a altor forme de violență școlară, riscurile consumului de substanțe interzise, importanța respectării normelor de conviețuire socială și adoptarea unui comportament responsabil în spațiul public.

Elevilor le-a fost prezentat și rolul câinilor polițiști în activitatea operativă, aceștia având ocazia să o cunoască pe Iris și să observe modul de lucru al echipei formate din conductor și câine de serviciu.

Astfel de activități vor continua în perioada următoare, ele contribuind la consolidarea relației dintre poliție, școală și comunitate, urmărind menținerea unui climat educațional sigur.