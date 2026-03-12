Povestea pilotului de F16, care a murit încercând să salveze un câine. A crescut la Agăș, Bacău, și avea 30 de ani

Căpitanul Octavian Palferenț, pilot de vânătoare pe avionul F‑16 Fighting Falcon și originar din județul Agăș, a murit marți seară în incinta Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” din Fetești, după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă. Militarul avea 30 de ani și se afla în misiune. Școala din Agăș a transmis un mesaj emoționant.

Potrivit unui comunicat transmis de Forțele Aeriene Române și Ministerul Apărării Naționale, tragedia s-a produs marți, 10 martie, în jurul orei 17:30. Ofițerul, militar al Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, participa la o misiune la baza aeriană din Fetești.

Conform datelor preliminare, acesta a intervenit pentru a salva un câine căzut într-un bazin cu apă din incinta unității. Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, iar personalul bazei a început imediat manevrele de resuscitare, până la sosirea echipajului de urgență. În ciuda eforturilor depuse, viața tânărului nu a mai putut fi salvată.

Cazul este cercetat de organele judiciare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii tragediei. Una dintre ipotezele analizate este aceea că militarul ar fi suferit un șoc termic, întrucât apa din bazin era foarte rece.

Originar din Agăș, își îndeplinise visul de a deveni pilot de vânătoare

Potrivit Pro TV, Octavian Palferenț crescuse în comuna Agăș și alesese cariera militară încă de la vârsta de 14 ani. Ajunsese pilot de vânătoare pe avionul F‑16 Fighting Falcon, îndeplinindu‑și astfel visul din copilărie.

Cei care l-au cunoscut spun că avea o mare pasiune pentru animale. Bunica soției sale a declarat că tânărul era „foarte bun, sufletist” și că avea și el un câine, de care era foarte atașat.

„El pentru căței își dădea viața”, a spus aceasta.

„Zbor lin spre cer, Octavian!

„Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a căpitanului Palferenț Octavian, în vârstă de doar 30 de ani, pilot militar, fost elev al școlii noastre. Octavian a fost un tânăr curajos și dedicat, care și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze un suflet neajutorat. Gestul său vorbește despre caracterul și noblețea unui om care a ales să ajute, chiar cu riscul propriei vieți. Comunitatea școlii noastre își exprimă profundul regret pentru această pierdere dureroasă și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a notat, pe Facebook, Școala Agăș, ale cărei cursuri le-a urmat Palferenț.

Căsătorit recent

Pilotul se căsătorise recent și nu avea copii. Potrivit primarului din Vama, Tiberiu Lucuțar, cei doi soți își începeau viața împreună cu multe planuri.

„Au avut o nuntă frumoasă aici, erau plini de speranță. Soția lui vorbea tot timpul de el cu acea bucurie pe care rar o vezi și toate astea s-au dărâmat”, a declarat edilul.

Foștii profesori spun că tânărul îi făcea mândri prin parcursul său. „Octavian, din suflet s-a rupt o parte și din inima mea. Ne-ai făcut mândri pe toată perioada vieții tale și ne vei face mândri și din cer”, a transmis fosta sa învățătoare, Violeta Papară Matei.

Într-un interviu mai vechi, pilotul spunea că pasiunea pentru zbor l-a însoțit încă din copilărie: „Am crescut cu capul în nori și, eventual, cu capul în nori am ajuns.”