Preotul catolic care a abuzat-o pe copila de 13 ani din Cleja ar putea ieși din închisoare, după doar 2 ani din condamnarea de 4 ani

Judecătoria Vaslui a decis marți eliberarea condiționată a fostului preot romano- catolic Augustin Benchea din Bacău, condamnat în 2024 la 4 ani de închisoare, după ce a agresat sexual o fată în parohia unde slujea, potrivit Hotnews.

PressOne a scris luni că episcopul de Iași a știut despre aceste abuzuri, a trimis cazul la Vatican și a aplicat sancțiuni canonice, dar nu a sesizat autoritățile, care au intervenit abia ulterior și l-au condamnat definitiv la închisoare pe preotul romano-catolic.

Decizia instanței nu este definitivă

Cererea privind eliberarea condiționată a fostului preot Augustin Benchea a fost soluționată de Judecătoria Vaslui deoarece acesta a fost închis în Penitenciarul Vaslui după condamnarea definitivă, în martie 2024.

Instanța a admis astfel cererea preotului romano-catolic și propunerea Comisiei de liberare condiţionată din Penitenciarul Vaslui: „În temeiul art.587 alin.1 Cod procedură penală, dispune liberarea condiţionată a condamnatului Benchea Augustin (…) anterior executării integrale a pedepsei de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 437/22.03.2024 a Judecătoriei Bacău”.

Instanța a stabilit ca în intervalul cuprins între data eliberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei Augustin Benchea să respecte un program de supraveghere. Judecătorul i-a atras atenția fostului preot „la conduita viitoare şi consecinţele la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni”, mai arată instanța.

Fostul preot Augustin Benchea se află în spatele gratiilor din iulie 2023, când instanțele din Bacău au decis arestarea lui preventivă pentru agresiune sexuală în formă continuată. Găsit vinovat, pe 30 iulie 2024 a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare.

În instanță, preotul Benchea a încercat să se apere dând vina pe victimă, prezentând judecătorilor un email primit de la aceasta. Potrivit încheierilor de cameră preliminară ale Judecătoriei și Tribunalului Bacău, consultate de HotNews, preotul Benchea a cerut excluderea din probatoriu a raportul expertiză care stabilea că victima nu avea cum să consimtă actele de agresiune sexuală dată fiind vârsta acesteia.

„Inculpatul a arătat că soluția judecătorului de cameră preliminară de la instanţa de fond nu este temeinică întrucât aspectele invocate nu se circumscriu unor aspecte de netemeinicie ci de nelegalitate a administrării probei. În esență acesta a arătat că la întocmirea raportului de expertiză nu s-a ținut cont de toate datele aflate la dosarul cauzei, respectiv a fost ignorat e-mail-ul expediat de minoră. Totodată, s-a arătat că prin concluziile raportului de expertiză efectuat s-a adăugat la legislația incidentă în cauză, constituind de altfel o apreciere pur subiectivă a comisiei care a dedus lipsa consimțământului persoanei vătămate prin raportare la vârsta acesteia, fără a se lua în considerare că aceasta împlinise vârsta de 14 ani”, se arată în încheierea Curții de Apel Bacău, prin care s-a decis judecarea preotului.