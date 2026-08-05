Prima zacuscă din România premiată Great Taste. Este un brand produs în județul Bacău

Zacusca Trio pescărească cu sturion, păstrăv și crap, produsă de ARCA România din Bacău, a primit o stea la Great Taste 2026, una dintre cele mai cunoscute certificări internaționale acordate pentru gust, potrivit economica.net.

Producătorul din Bacău Arca a primit pentru zacusca Trio pescărească cu sturion, păstrăv și crap, o stea la Great Taste 2026, una dintre cele mai cunoscute certificări internaționale acordate pentru gust. Distincția marchează, în limbajul competiției, un produs „simply delicious”, anunță compania.

Produsele înscrise la Great Taste sunt evaluate fără ca jurații să vadă ambalajul sau să cunoască numele producătorului. Gustul este criteriul decisiv, alături de textură, aspect și calitatea ingredientelor.

Zacuscă Trio este produsă după rețetă dezvoltată în bucătăria Arca, iar ingredientele provin din ecosistemul de la Blăgești: peștele din iazurile domeniului, legumele din solariile proprii. Peștele și legumele sunt tăiate manual, iar preparatul se gătește în loturi mici, fără conservanți artificiali.

„Suntem recunoscători că un produs 100% românesc primește această distincție. Iar reacția juriului arată că o rețetă profund locală, bine executată, poate fi înțeleasă și apreciată dincolo de spațiul cultural în care s-a născut. Am pornit la drum cu câteva principii față de care am rămas consecvenți, iar în spatele lor stă o muncă pe care puțini o văd. Faptul că un juriu internațional a recunoscut-o gustând, fără să știe nimic despre noi, ne confirmă că merită continuată”, spune Adelina Rusu, cofondatoare și Strategic Leader ARCA România.

La finalul anului, compania va începe construcția unui hotel, care va extinde semnificativ componenta turistică a resortului.