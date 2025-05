Primăria Bacău cumpără servicii juridice de 100.000 de lei pentru un singur proces, cu SSPM. Banii merg către fosta firmă a viceprimarului Bulai

Primăria Bacău a decis să cheltuiască 100.000 de lei într-un litigiu cu propria firmă, Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM). Banii, care reprezintă bugetul cheltuit pe avocați în 2021, de exemplu, vor merge către casa de avocatură Achim & Bulai, fondată de viceprimarul Leonard Bulai, între timp retras din firmă.

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu și viceprimarul Leonard Bulai, fost avocat

Procesul Primăriei cu propria firmă, SSPM Bacău, a început din 2022. Societatea de Servicii Publice solicită executivului nu mai puțin de 2,7 milioane de lei. Atât pentru fond cât și pentru apel, Primăria Bacău a contractat aceeași firmă de avocatură – Achim & Bulai, care a câștigat în instanță. De fapt, municipalitatea a fost reprezentată chiar de Leonard Bulai, actual viceprimar al Bacăului.

Acum, urmează să aibă loc recursul la ICCJ, formulat de SSPM. Termenul este mâine, 22 mai. Drept pentru care Primăria Bacău a decis să aloce nu mai puțin de 100.000 de lei pentru servicii juridice. „În condițiile în care această cauză a fost instrumentată prin servicii de asistență juridica considerăm că ar fi oportun ca și în faza de recurs reprezentarea să fie realizată de catre avocații care ne-au reprezentat și care cunosc cauza sub toate aspectele”, explică Primăria Bacău decizia de a oferi contractul de asistență juridică fostei firme a viceprimarului Bulai.

Suma propusă a fost votată în ultima ședință de Consiliu Local. Viceprimarul Leonard Bulai a ieșit din sală în momentul votului. „Având în vedere că eu am reprezentat Primăria Bacău în acest proces cu SSPM am decis să nu particip la vot pentru a elimina orice suspiciuni. Precizez că mi-am vândut toate participațiile din firmă și m-am suspendat din avocatură odată ce am intrat în administrație. De proces se va ocupa fosta mea colegă Diana Achim”, a precizat pentru Ziarul de Bacău viceprimarul Leonard Bulai.

Suma pe care o va primi SPARL Achim & Bulai pentru acest termen la ICCJ reprezintă bugetul cheltuit pe avocați de Primăria Bacău în tot anul 2021. Atunci, Primăria Bacău a cheltuit 100.000 de lei pe 10 contracte de reprezentare juridică. Un sfert din sumă, pe trei din aceste contracte, au mers în 2021 către aceeași firmă, Achim & Bulai.

Primăria Bacău are ocupate 5 din cele 9 posturi de consilier juridic la această oră.