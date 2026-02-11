Primăria Bacău, la un pas de a vinde ilegal 3 terenuri. Hotărârile au fost adoptate eronat și urmează să fie abrogate

Municipalitatea băcăuană a fost foarte aproape de a vinde trei terenuri din domeniul privat al orașului în baza unor hotărâri ale Consiliului Local care, în realitate, nu au fost adoptate legal, după ce s-a constatat o eroare gravă în calculul voturilor din ședința consiliului.

Cele trei hotărâri vizau vânzarea cu drept de preempțiune a unor terenuri mici, dar aflate în zone centrale ale municipiului: un teren de 27 mp pe strada 9 Mai nr. 19, aferent extinderii unui sediu de firmă, un teren de 10 mp pe strada Florilor nr. 1, aferent unui balcon transformat în cabinet stomatologic, respectiv un teren de 15 mp pe strada Mihai Viteazul nr. 1, aferent unui spațiu comercial.

Toate cele trei proiecte au fost considerate inițial adoptate, însă verificările ulterioare au scos la iveală faptul că nu a fost întrunit numărul minim de voturi necesar.

Eroare de calcul: hotărâri adoptate fără majoritatea cerută de lege

Potrivit documentelor semnate de primarul municipiului Bacău, după finalizarea procesului-verbal al ședinței din 30 ianuarie 2026 și corelarea prezenței reale a consilierilor, s-a constatat că fiecare dintre cele trei proiecte a întrunit doar 15 voturi pentru și 2 împotrivă, sub numărul minimal de 16 prevăzut de lege în cazul înstrăinării patrimoniului public.

Abia fusese validat mandatul lui Adrian Gabor, ceea ce a dus la un număr total de 23 de consilieri în funcție. În aceste condiții, pentru adoptarea hotărârilor era necesară o majoritate calificată de minimum 16 voturi, prag care nu a fost atins. Cu alte cuvinte, Consiliul Local a funcționat pe baza unei situații de fapt greșite, raportându-se la vechea componență a deliberativului (22 de consilieri), iar hotărârile au fost considerate adoptate din eroare.

Pentru a corecta situația și a preveni consecințe juridice, Primăria Bacău a inițiat un proiect de hotărâre prin care propune abrogarea expresă a celor trei hotărâri de vânzare. Abrogarea are ca efect anularea tuturor demersurilor de vânzare, înainte ca acestea să producă efecte juridice, inclusiv încheierea unor contracte notariale sau transferuri de proprietate.

În continuare, municipalitatea nu dispune de un sistem de numărare electronică a voturilor și de evidențiere automatizată a prezenței consilierilor locali în sala de ședințe, în ciuda faptului că astfel de soluții au fost propuse și chiar bugetate la nivelul Primăriei Bacău, însă fără a fi implementate.