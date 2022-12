Primarul din Itești, sancționat de Primăria Bacău pentru că și-a lăsat în paragină casa de pe Vasile Alecsandri

Primarul comunei Itești, Norocel Ciubotaru, este sancționat de Primăria Bacău pentru că și-a lăsat în paragină casa pe care o deține pe strada Vasile Alecsandri, în centrul Bacăului. Edilul PNL este fratele fostului deputat Lucian Ciubotaru, care deține o vilă pe aceeași stradă.

Primarul Norocel Ciubotaru este deseori lăudat de colegii din PNL Bacău pentru spiritul său de gospodar și pentru investițiile aduse în comuna băcăuană Itești. Edilul nu mai este așa gospodar când vine vorba de vila pe care și-a achiziționat-o în centrul Bacăului, pe strada Vasile Alecsandri. Imobilul a fost lăsat în paragină de ani de zile.

În consecință, Poliția Locală a întocmit o notă de constatare și a propus Direcției de Impozite și Taxe Locale să aplice legislația și să îl sancționeze pe proprietar cu majorarea cu 500% a impozitului datorat.

De altfel, în următoarea ședință a Consiliului Local sunt 14 astfel de propuneri de majorare a impozitului pentru terenuri sau clădiri aparținând unor proprietari care nu le-au îngrijit, printre care și primarul din Itești.

„Nu am avut posibilitatea să o îngrijesc”, a recunoscut Norocel Ciubotaru, sunat de Ziarul de Bacău. Primarul de Itești a mai afirmat că achită impozitul majorat de când a intrat în vigoare normativul local, că nu are altă soluție. „Plătesc impozit cu 500% mai mare de când s-a dat legea. Nu am reușit să fac nimic, că îmi trebuie autorizație de construcție, expertiză tehnică…Nu e problema de igienizare. Plus că a mai fost distrusă, au mai intrat oameni în ea să ia lemne de foc”, a precizat Norocel Ciubotaru, care nu pare deranjat de măsura luată de Consiliul Local Bacău, de a majora de 5 ori impozitul.

De altfel, fratele său deține o vilă pe aceeași stradă, la câteva sute de metri „mai spre centru”. Este vorba despre fostul deputat PNL Lucian Ciubotaru, condamnat în 2021 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență.