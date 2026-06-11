Primarul Viziteu, despre semafoarele din oraș: „Poate încă sunt prea puține”. Cum explică edilul trecerea lor pe intermitent, în mai multe zone

În timp ce numeroși șoferi reclamă că noul sistem de semaforizare a sufocat traficul în mai multe zone din Bacău, primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu susține că problema este exact invers: orașul ar avea nevoie de și mai multe semafoare.
Declarația edilului vine în contextul criticilor apărute după implementarea celui mai amplu proiect de semaforizare realizat în municipiu, proiect care a schimbat radical modul în care se desfășoară circulația în numeroase intersecții și treceri de pietoni.
Primarul recunoaște însă că există zone în care sistemul nu funcționează așa cum a fost gândit inițial și unde autoritățile au fost nevoite să intervină.
„Sunt multe zone în care a fluidizat traficul. Într-adevăr există și unele zone problematice și acolo luăm măsuri să remediem, deși Poliția Județeană a studiat problema, ne-a avizat și acum vedem în practică că sunt deficiențe și le corectăm. În unele zone sunt deja puse pe intermitent în anumite intervale orare. Dar pe total traficul a devenit mult mai fluid și mai în siguranță pentru pietoni”, a declarat Stanciu-Viziteu în cadrul unei intervenții pe Facebook.
Unul dintre cele mai cunoscute exemple este intersecția de la Podul Șerbănești cu strada Ion Luca Caragiale, unde după punerea în funcțiune a semafoarelor s-au format zilnic coloane de mașini de sute de metri, în anumite momente apropiindu-se chiar de un kilometru. În cele din urmă, autoritățile au decis ca semafoarele să funcționeze pe intermitent în anumite intervale orare, pentru a reduce blocajele.
Întrebat dacă nu cumva municipiul a ajuns să aibă prea multe semafoare, primarul a oferit un răspuns surprinzător.
„Depinde cum numărați, poate încă sunt prea puține. Majoritatea semafoarelor sunt pentru siguranța pietonilor. Mai mult, și traficul este fluidizat. Gândiți-vă pe centru, unde erau șase-șapte treceri de pietoni și un singur semafor. Nu avea nicio valoare. Sunt mai multe decât înainte? Încă nu sunt suficiente. Dacă mergeți în alte orașe veți vedea că gradul de semaforizare este mult mai mare, trebuie doar să ne obișnuim. A fost cel mai mare proiect din țară”, a afirmat edilul.
Declarațiile vin într-un moment în care proiectul continuă să stârnească nemulțumiri în rândul multor șoferi. Pe rețelele de socializare și în sesizările adresate Primăriei, mulți băcăuani reclamă timpi mari de așteptare, opriri repetate pe distanțe scurte și apariția unor blocaje în zone care anterior nu ridicau probleme.
De cealaltă parte, administrația locală susține că obiectivul principal al investiției a fost creșterea siguranței pietonilor și optimizarea circulației la nivelul întregului oraș, chiar dacă în anumite puncte au fost necesare ajustări după punerea în funcțiune a sistemului.
Comentarii
Semafor inteligent a zis
… omu e consecvent , e ca în bancul ăla în care intră în bar ia bătaie și el el tot insistă deși e același rezultat …iese bătut . E și asta o formă de consecvența … și culmea e ca mai sunt oameni care îi convinge !
grammy a zis
Da..da..e foarte multi care ii convinge…
Lumi a zis
Prea puține? Poate prea multe! Mai vreți să încasați niste comisioane? A cui e afacerea?
#vizitiu a zis
De la Bartolo pana la iesirea spre Gheraiesti mergand pe str. 9 Mai, sunt 30 de semafoare. Sincer, mai „incapeau” vreo 2 …..(a se vedea ironia). Nu mai bine desfiinta cateva treceri de pietoni (vezi pe centru) si se mai fluidiza traficul? Nu mai bine se faceau niste giratorii care fluidizeaza traficul? Intreb pt un prieten….
Viziteu cel mai slab primar a zis
E clar.
Omul este prost, dar hotărât.
Să dea exemple unde s-a fluidizat traficul si noi venim cu 10 unde s-a îngreunat traficul.
Ce înseamna asta? Timp pierdut, poluare, consum mai mare la mașini, întârzieri, nervi…
Cel mai bine să-și pună pe strada lui semafor din 10 în 10m dacă sunt prea puține.
Și când mă gândesc că mai avem încă doi ani de incompetență!!!!
Care partid va avea initiativa ? a zis
Un primar poate fi demis prin referendum local dacă organizarea acestuia este cerută în scris de cel puțin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Cererea trebuie să fie adresată prefectului, să fie temeinic motivată (prin indicarea faptelor din care reiese că primarul a nesocotit interesele generale ale comunității sau nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile) și să conțină datele de identificare și semnătura olografă a cetățenilor solicitanți.
Pentru ca demiterea să fie validată prin vot, trebuie îndeplinite două condiții cumulative:
1. La referendum trebuie să participe cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.
2. Demiterea trebuie să fie aprobată de majoritatea valabil exprimată a celor prezenți la urne.
Informațiile detaliate privind cadrul legal și pașii procedurali sunt reglementate oficial prin Codul Administrativ și Legea nr. 3/2000 privind organizarea referendumului
Ciuma Rosie a zis
Cel mai important semafor din oraș este cel de pe strada Venus care a fluidizat traficul în cea mai aglomerată și cea mai periculoasă intersecție.