Primarul Viziteu, despre semafoarele din oraș: „Poate încă sunt prea puține”. Cum explică edilul trecerea lor pe intermitent, în mai multe zone

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

În timp ce numeroși șoferi reclamă că noul sistem de semaforizare a sufocat traficul în mai multe zone din Bacău, primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu susține că problema este exact invers: orașul ar avea nevoie de și mai multe semafoare.

Declarația edilului vine în contextul criticilor apărute după implementarea celui mai amplu proiect de semaforizare realizat în municipiu, proiect care a schimbat radical modul în care se desfășoară circulația în numeroase intersecții și treceri de pietoni.

Primarul recunoaște însă că există zone în care sistemul nu funcționează așa cum a fost gândit inițial și unde autoritățile au fost nevoite să intervină.

„Sunt multe zone în care a fluidizat traficul. Într-adevăr există și unele zone problematice și acolo luăm măsuri să remediem, deși Poliția Județeană a studiat problema, ne-a avizat și acum vedem în practică că sunt deficiențe și le corectăm. În unele zone sunt deja puse pe intermitent în anumite intervale orare. Dar pe total traficul a devenit mult mai fluid și mai în siguranță pentru pietoni”, a declarat Stanciu-Viziteu în cadrul unei intervenții pe Facebook.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este intersecția de la Podul Șerbănești cu strada Ion Luca Caragiale, unde după punerea în funcțiune a semafoarelor s-au format zilnic coloane de mașini de sute de metri, în anumite momente apropiindu-se chiar de un kilometru. În cele din urmă, autoritățile au decis ca semafoarele să funcționeze pe intermitent în anumite intervale orare, pentru a reduce blocajele.

Întrebat dacă nu cumva municipiul a ajuns să aibă prea multe semafoare, primarul a oferit un răspuns surprinzător.

„Depinde cum numărați, poate încă sunt prea puține. Majoritatea semafoarelor sunt pentru siguranța pietonilor. Mai mult, și traficul este fluidizat. Gândiți-vă pe centru, unde erau șase-șapte treceri de pietoni și un singur semafor. Nu avea nicio valoare. Sunt mai multe decât înainte? Încă nu sunt suficiente. Dacă mergeți în alte orașe veți vedea că gradul de semaforizare este mult mai mare, trebuie doar să ne obișnuim. A fost cel mai mare proiect din țară”, a afirmat edilul.

Declarațiile vin într-un moment în care proiectul continuă să stârnească nemulțumiri în rândul multor șoferi. Pe rețelele de socializare și în sesizările adresate Primăriei, mulți băcăuani reclamă timpi mari de așteptare, opriri repetate pe distanțe scurte și apariția unor blocaje în zone care anterior nu ridicau probleme.

De cealaltă parte, administrația locală susține că obiectivul principal al investiției a fost creșterea siguranței pietonilor și optimizarea circulației la nivelul întregului oraș, chiar dacă în anumite puncte au fost necesare ajustări după punerea în funcțiune a sistemului.