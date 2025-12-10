Primarul Viziteu, după decizia CCR privind taxele locale: „Va fi un calvar”. Edilul spune că primăriile nu au datele necesare pentru noul impozit auto

Validarea noii legi a taxelor locale de către Curtea Constituțională provoacă îngrijorări în administrațiile locale. Primarul municipiului Bacău avertizează public că aplicarea noilor reguli de impozitare a autovehiculelor riscă să paralizeze activitatea direcțiilor de taxe și impozite, din cauza lipsei informațiilor tehnice cerute de lege.

Potrivit Mediafax, edilul spune că primăriile nu dețin datele necesare privind norma de poluare, element introdus acum în formula de calcul a impozitului auto. „Nu s-au colectat informaţii despre norma de poluare a maşinilor. Nu avem aceste date”, a declarat primarul, citat de Mediafax.

Acesta afirmă că situația este deosebit de complicată, deoarece administrarea bazei de date cu vehicule este atributul altor instituții, nu al primăriilor. „Va fi un calvar. Fără aceste informaţii, nu putem recalcula impozitele”, a adăugat edilul, conform aceleiași surse.

Primarul a explicat că administrațiile locale ar avea nevoie de acces direct la baza de date a Registrului Auto Român pentru a aplica noile prevederi. În lipsa acestei interconectări, povara ar putea fi transferată către cetățeni, care ar fi nevoiți să depună documente suplimentare despre autovehiculele lor.

Edilul susține că guvernul a adoptat modificări ample fără a pregăti infrastructura administrativă necesară. „Implementarea acestor măsuri fără datele tehnice la zi va bloca activitatea direcţiilor de taxe. Este o problemă majoră şi nu există încă un plan clar”, notează Mediafax, citând reacția primarului.

Avertismentul vine în contextul în care legea – ce prevede creșteri importante ale impozitelor pe locuințe și schimbarea modului de calcul pentru impozitul auto – merge la promulgare și urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.