Primarul Viziteu vrea să introducă taxa de salubritate pe locuință, în loc de persoană, din 2024. Avocatul poporului susține că modul de taxare este discriminatoriu și inechitabil

Proiectul privind taxa de salubritate pentru anul 2024 a fost pus în dezbatere publică, urmând să ajungă pe masa Consiliului Local în curând. Primarul Lucian Stanciu-Viziteu propune schimbarea modalității de taxare, începând de anul viitor. Astfel, taxa se va încasa pe locuință, indiferent de numărul de persoane care locuiesc în aceasta. Până acum taxa se încasa pe persoană.

Administrația Viziteu motivează decizia prin scăderea drastică a numărului de persoane care plătesc salubritatea, dar și prin faptul că din taxă se plătesc servicii precum dezinsecție sau deszăpezit, deci nu doar colectarea deșeurilor. Redăm mai jos motivarea din proiectul de hotărâre:

La persoane fizice, din informatiile obtinute din baza de date, se observa o continua scadere a numarului celor ce platesc taxa de salubritate. Aceasta situatie accentueaza o stare de inechitate, in primul rand, pentru ca prin taxa de salubrizare nu se asigura doar colectarea deseurilor (costurile acestea fiind de aprox 40%), din restul sumei platindu-se servicii de dezinsectie, dezinfectie, maturat,deszapezit, deratizare, stropit cai publice, etc. (60%). Colectarea taxei pe numarul de persoane a fost o conventie pentru a se acoperi costurile serviciilor prezentate anterior. Dar, se observa ca se creaza o inechitate intre cei care platesc si cei care nu platesc taxa, pe motiv ca nu ar locui in proprietatile pe care le detin. Dar locurile unde se afla locuintele rezidentiale beneficiaza de toate aceste servicii, ridicand sau macar conservand valoarea investitiei, a locuintei achizitionate.

Conform unei situatii din baza de date a ITL, s-a ajuns la un numar de 14.620 de locuinte in care nu locuieste nicio persoana, aproape 30.000 de locuinte in care locuieste (este declarata pentru plata taxei ) doar o persoana. De asemenea, avem in evidenta proprietari cu 7, 8 sau 10 apartamente unde nu este evidentiata decat o singura persoana la plata taxei de salubritate (pentru toate locuintele la un loc). Posibil ca in multe dintre aceste locuinte sa locuiasca chiriasi, evidenta pe care nu o putem controla…