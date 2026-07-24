Primul șantier de pe Autostrada Unirii a rămas abandonat, după ce UMB și-a concentrat forțele pe finalizarea A7

Primul șantier deschis pe Autostrada Unirii A8 este în continuare pustiu, constructorul băcăuan UMB concentrându-și forțele pe finalizarea tronsoanelor Autostrăzii Moldovei A7. Explicația a fost oferită de reprezentanții CNAIR, citați de publicația APIX.ro.

Lucrările pe sectorul Leghin–Moțca, în lungime de aproximativ 30 de kilometri, trebuiau reluate încă din primăvara acestui an. Constructorul nu a revenit însă în teren, deși proiectul beneficiază acum de fondurile necesare de la bugetul de stat.

Potrivit oficialilor CNAIR, angajații și utilajele UMB sunt mobilizate în această perioadă pe A7, unde compania fondată de omul de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu încearcă să finalizeze tronsoanele aflate în execuție. Practic, graba pentru deschiderea cât mai rapidă a Autostrăzii Moldovei a împins în plan secund lucrările de pe A8.

Decizia avantajează, cel puțin pe termen scurt, județul Bacău, traversat de A7 de la nord la sud. Autostrada Moldovei este una dintre cele mai importante investiții de infrastructură pentru județ, urmând să ofere o legătură rutieră rapidă spre București și, mai departe, către rețeaua europeană de autostrăzi.

În același timp, situația de pe A8 arată că UMB nu dispune în prezent de suficient personal și utilaje pentru a lucra în ritm susținut pe toate contractele câștigate. Compania are în portofoliu un număr foarte mare de loturi de autostradă și drum expres, iar prioritizarea A7 a dus la blocarea temporară a altor proiecte.

Șantierul Leghin–Moțca a fost deschis în februarie 2025, fiind primul tronson al Autostrăzii Unirii pe care au început efectiv lucrările. Până în prezent au fost realizate în principal decopertări pe aproximativ 15 kilometri, adică aproape jumătate din lungimea sectorului.

Contractul fusese semnat încă din septembrie 2023, iar termenul inițial de finalizare era iunie 2026, termen care nu a mai putut fi respectat. Proiectul a pierdut finanțarea prin PNRR din cauza întârzierilor, însă Guvernul a alocat ulterior bani de la bugetul de stat. Pentru anul 2026 există o alocare de 607 milioane de lei și angajamente de plată de până la 550 de milioane de lei.

Valoarea totală a lucrărilor pe sectorul Leghin–Moțca este de aproximativ 1,5 miliarde de lei. Tronsonul traversează localități din județele Neamț și Iași și include 13 poduri, două viaducte, opt pasaje și un centru de întreținere și coordonare în apropiere de Târgu Neamț.

În timp ce primul șantier al A8 a rămas fără muncitori, UMB continuă în forță lucrările pe A7, inclusiv în zona nodului rutier de la Pașcani, unde Autostrada Moldovei se va intersecta cu Autostrada Unirii.