Profesor al Colegiului de Artă Bacău, acuzat de elevi că face propagandă electorală la ore. Primele măsuri, anunțate de conducerea liceului

Un profesor de muzică al Colegiului Național de Artă „George Apostu” din Bacău este acuzat de elevi că face propagandă electorală în timpul orelor de curs, spunându-le elevilor cu cine să voteze la alegerile prezidențiale. Conducerea liceului susține că astăzi va avea loc o ședință, alături de reprezentanții ISJ, pentru a lua măsurile ce se cuvin.

Comportamentul profesorului a fost făcut public de o elevă, pe rețelele de socializare. Revoltată de ceea ce se întâmplă, aceasta a avut curajul să iasă public și să posteze un mesaj în care să povestească ce a pățit la ore.

Astăzi am venit la liceu pentru o singură oră. Aș fi putut să stau acasă, să citesc sau să plec puțin mai devreme la teatru. Dar totuși am mers la ora respectivă. Și îmi pare tare rău…

M-am enervat degeaba încercând să conving un “profesor” (nu îl pot numi așa) să nu mai manipuleze elevii, spunându-le că trebuie să voteze cu un anumit candidat pentru ca România să scape de “prostimea din Ardeal” și de băieți cu fustițe roz.

După o discuție în care am fost luată la mișto în repetate rânduri, “domnul profesor” a considerat că e necesar să vadă dacă știu cât face radical din patru, deși nu predă matematică. E important de menționat faptul că acest om este cunoscut pentru misoginismul fără margini de care dă dovadă oră de oră, afirmând, sub diverse forme, faptul că femeia este o unealtă a bărbatului care niciodată nu ar putea depăși mediocritatea. I-am spus că are un comportament deplasat, asemenea candidatului pe care îl susține, dar totuși am răspuns la întrebarea lui. “Bravo, ai știut! Doi! La fel ca idolul tău matematician de pe locul doi, care va fi întotdeauna pe locul doi!”

Nu idolatrizez pe nimeni. Doar că nu tolerez comportamentele huliganice, violența, rasismul, homofobia, sub nicio formă. Și nici nedreptatea. Iar ideologiile care amenință indirect, ascunse bine în spatele obiectelor sacre, libertatea și diversitatea, îmi provoacă o silă teribilă.

Eu iubesc teatrele din România și m-aș bucura tare mult să nu fie cazul să le părăsesc. Atât.

a postat Maria Ladaru, elevă a Colegiului George Apostu