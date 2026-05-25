Profesorul de geografie de la „N.V. Karpen”, acuzat că a violat o elevă, și-a recunoscut faptele și scapă de arest. Va fi judecat sub control judiciar

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Dragoș Dorneanu, fost profesor de geografie la Colegiul Național „N.V. Karpen”, dar și la alte unități, cum ar fi Colegiul „Alecsandri”, va fi eliberat din arestul preventiv și va fi plasat sub control judiciar, după ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii.

Ancheta coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a vizat acuzații extrem de grave formulate împotriva cadrului didactic. Potrivit procurorilor, faptele ar fi avut loc în luna decembrie 2025, iar profesorul de geografie ar fi profitat de poziția sa de autoritate și de relația de încredere creată în raport cu o elevă minoră din cadrul aceleiași unități de învățământ, pentru a întreține relații sexuale cu aceasta.

Cazul a fost prezentat în premieră de Ziarul de Bacău, iar la finalul lunii aprilie judecătorii au dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, cu suspiciunea de viol asupra unui minor. Între timp, procurorii au finalizat cercetările și au sesizat instanța cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu profesorul de geografie, după ce acesta și-ar fi recunoscut faptele în fața anchetatorilor.

Instanța va analiza acordul încheiat de profesorul Dragoș Dorneanu cu procurorii, o sentință fiind așteptată pe 16 iunie 2026.