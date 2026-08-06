Proprietar amendat cu 11.000 de lei după ce Garda de Mediu a găsit 17 mașini abandonate și sute de deșeuri pe un teren din Valea Seacă

Un proprietar din comuna Valea Seacă s-a ales cu amenzi în valoare totală de 11.000 de lei, după ce comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au descoperit pe terenul său 17 autovehicule scoase din uz, zeci de anvelope și alte deșeuri depozitate direct pe sol, cu risc de poluare a mediului.

Controlul a fost efectuat în urma unei sesizări și a scos la iveală o situație care, potrivit autorităților, poate afecta solul și pânza freatică.

Pe proprietatea verificată, comisarii au identificat 17 vehicule scoase din uz depozitate fără măsuri de protecție a mediului, 122 de anvelope uzate, precum și deșeuri din plastic, componente auto, motoare, electromotoare și echipamente electrice și electronice.

Proprietarul le-a declarat inspectorilor că nu desfășoară activități de dezmembrare auto și că atât autovehiculele, cât și deșeurile se aflau deja pe teren în momentul în care a cumpărat proprietatea. Cu toate acestea, Garda de Mediu subliniază că legislația stabilește clar responsabilitatea deținătorului legal al terenului pentru gestionarea deșeurilor existente.

Potrivit Legii nr. 212/2015 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, proprietarii sunt obligați să predea autovehiculele către operatori autorizați pentru colectare sau tratare. De asemenea, OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor, deoarece componentele auto pot contamina solul cu hidrocarburi și metale grele.

În urma verificărilor, comisarii au aplicat două sancțiuni contravenționale:

amendă de 5.000 de lei pentru nepredarea vehiculelor scoase din uz către operatori autorizați;

amendă de 6.000 de lei pentru depozitarea necontrolată a deșeurilor pe sol.

Pe lângă sancțiunile financiare, Garda de Mediu a interzis depozitarea autovehiculelor și a componentelor acestora direct pe teren și a dispus salubrizarea completă a amplasamentului. Proprietarul este obligat să predea toate cele 17 autovehicule și deșeurile identificate către firme autorizate, cu respectarea procedurilor legale de trasabilitate.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu atrag atenția că persoanele care cumpără terenuri sau imobile trebuie să verifice cu atenție starea acestora din punct de vedere al protecției mediului. Chiar dacă deșeurile au fost abandonate de fostul proprietar, obligația legală de a le elimina și de a aduce terenul în conformitate cu legislația revine noului deținător al proprietății.