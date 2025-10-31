PSD Bacău îl susține pe Sorin Grindeanu în fruntea partidului. Eurodeputatul Benea va fi vicepreședinte regional în noua echipă

Social-democrații din județul Bacău, reuniți la Oneşti în şedință extraordinară, au votat azi cu unanimitate pentru susținerea moțiunii „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!” a viitorului președinte al PSD, Sorin Grindeanu, şi a echipei sale.

Desfăşurată în paralel cu conferința județeană a PSD Timiş, întâlnirea de la Oneşti a prilejuit o binevenită trecere în revistă a principalelor teme ale moțiunii, precum şi o prezentare a noii echipe care va „pilota” Partidul Social Democrat către 2028.

„Cu Sorin, în ultimele luni, am avut un schimb de opinii echilibrat şi principial, bazat pe argumente, cu privire la anumite opțiuni de portofolii asumate în actualul Executiv de PSD, partidul cu cele mai multe voturi din coaliția de guvernare, fără de care nu se poate construi un Guvern”, a declarat eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău.

„Am căzut de acord, cu chibzuință, că elementele care unesc viziunile noastre politice prevalează, fiind covârşitor mai importante decât micile diferențe de opinie, aşa încât am acceptat propunerea sa de a fi vicepreşedinte regional în noua echipă de conducere. Am primit votul unanim al colegilor pentru funcția de vicepreşedinte, prilej cu care le-am mulțumit pentru agreabila conferință de azi, dar şi pentru cei 12 ani de colaborare politico-administrativă marcată de onestitate, eficiență şi rezultate palpabile”, a adăugat liderul social-democrat.

Cei 5 prim-vicepreşedinți propuşi de moțiune – Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, Bogdan Ivan, Corneliu Ştefan şi Marius Oprescu – „aduc un suflu proaspăt, revigorant la vârful PSD, într-un moment în care era necesară o schimbare a gărzilor, după 6 ani în care social-democrații au scos România din groapa în care fusese proiectată de tandemul Orban – Cîțu, construind autostrăzi, spitale regionale şi infrastructură locală pentru comunitățile din tot cuprinsul țării”, potrivit lui Benea.