PSD cere demisia primarului USR al Bacăului: „A ratat finanțarea europeană din PNRR pentru Spitalul Municipal. Viziteu, pleacă acasă!”

PSD Bacău cere demisia primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR), după ce Primăria a pierdut finanțarea prin PNRR a lucrărilor de la Spitalului Municipal. „Din păcate, nepriceputul primar al Bacăului a crezut că-i poate amăgi la nesfârșit pe băcăuani, livrându-le postări pe Facebook în loc de spital”, a declarat eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău. „În mod cert, pentru această pasivitate, atât primarul cât și actualii aleși locali din PNL vor da socoteală cel puțin în fața electoratului”, a atras atenția Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău.

„Inevitabilul s-a produs: ceea ce am anunțat în postarea din octombrie 2021, este confirmat astăzi de ministrul Sănătății, dl. Alexandru Rafila, în interviul dat news.ro”, a notat liderul social-democrat:

P.S. – Domnule Viziteu, a umple Primăria cu lipitori de afișe de la USR nu este o soluție pentru a dezvolta municipiul Bacău. „Curtenii” dumneavoastră poate că vă asigură un oarecare confort psihic, mai ales după oboseala acumulată în nenumăratele excursii pe bani publici făcute în ultimele luni. Dar, pentru oraș, administrația dvs echivalează cu un mare și rotund… ZERO: și la realizări, și la perspective.

Alături de colegii din echipa social-democrată am venit și cu soluția la problemă, în baza „foii de parcurs” gândită și comunicată de Ministerul Sănătății: trecerea clădirii fostului spital din domeniul public al municipiului, în cel al județului și transformarea sa în pavilion municipal al Spitalului Județean de Urgență, în curtea căruia a și fost ridicată această clădire.

Am anunțat că Primăria va ajunge în această fundătură, pentru că nimeni nicăieri – cu atât mai puțin în Uniunea Europeană – nu finanțează spitale desființate sau secții fără proiect. Dacă ar fi avut o minimă pregătire sau decență în a-i asculta pe alții, ar fi știut și Viziteu asta. Din păcate, nepriceputul primar al Bacăului a crezut că-i poate amăgi la nesfârșit pe băcăuani, livrându-le postări pe Facebook în loc de spital. Iată că realitatea contrazice această presupunere.

nitatea de „mari arși” nu are proiect, fiind doar o născocire pe hârtie. Un basm.

P.S. – Domnule Viziteu, a umple Primăria cu lipitori de afișe de la USR nu este o soluție pentru a dezvolta municipiul Bacău. „Curtenii” dumneavoastră poate că vă asigură un oarecare confort psihic, mai ales după oboseala acumulată în nenumăratele excursii pe bani publici făcute în ultimele luni. Dar, pentru oraș, administrația dvs echivalează cu un mare și rotund… ZERO: și la realizări, și la perspective.

Interviul acordat news.ro de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, poate fi citit aici.

Într-o reacție pe Facebook, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, a criticat dur pasivitatea primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, dar și a aleșilor liberali. „În mod cert, pentru această pasivitate, atât primarul cât și actualii aleși locali din PNL vor da socoteală cel puțin în fața electoratului”, a afirmat Ivancea:

Încă de la preluarea mandatului, din octombrie 2020, în prezența ministrului Rafila, am solicitat printr-un plan articulat, preluarea fostului Spital Municipal Bacău în vederea finalizării integrale a acestuia și introducerea în circuitul medical al SJU Bacău, sub forma unui pavilion municipal.

De asemenea, am solicitat Municipiului Bacău, condus de primarul Viziteu, prin numeroase adrese trimise atât în 2020, cât și în 2021 sau 2022, soluționarea finanțării legale, în vederea susținerii lucrărilor și a finalizării acestui obiectiv.

Mai mult decât atât, la solicitarea noastră comună, respectiv a CJ & Primărie, Ministrul Sănătății ne-a indicat soluția ce trebuie aplicată în vederea finanțării & finalizării clădirii fostului spital.

În decursul celor 2 ani pierduți, nu am reușit decât prin obligarea stipulată de o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să operaționalizăm, printr-o asociere gardată de Instituția Prefectului, o parte din acest obiectiv medical.

Am aprobat, de asemenea în CJ, cu unanimitate de voturi, trecerea acestei construcții din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului, tocmai în vederea finanțării și finalizării ei.

De la data la care s-a solicitat acest lucru și până astăzi, nu s-a întâmplat nimic. Nici colegii de coaliție de la PNL, nici primarul Viziteu nu au înțeles că a fost o luptă contracronometru, închisă astăzi, așa cum se arată din declarațiile ministrului Rafila.

Ceea ce am prevăzut, s-a întâmplat, respectiv imposibilitatea de a obține finanțare pentru acest obiectiv prin PNRR. Explicația este simplă: nu îndeplinește o condiție esentială – nu are personalitate juridică.

În ciuda postărilor falnice de pe Facebook ale primarului, a declarațiilor sforăitoare ale colegilor de coaliție, în privința sănătății și infrastructurii medicale, nici unii, nici alții, nu au catadicsit să facă ceva în adevăratul sens al cuvântului, decât să posteze realizările altora, cu un ipocrit şi ridicol interes politicianist.

O fantasmagorică Secție de arși, la etajul 1 al unui spital desființat, propusă ca și cum unitatea medicală ar funcționa, nu poate asigura criteriile de eligibilitate. Mai mult decât atât, nici realizarea tehnică a acesteia, ținând cont că nu există studiu de fezabilitate și proiect, nu poate deveni realitate.

În afara de lozinci gen: „se pune mâna pe spital„, care sunt cel puțin hilare și ridicole, în condițiile în care Primaria nu a gestionat nicio lucrare în cadrul spitalului, nu s-a întâmplat absolut nimic.

În mod cert, pentru această pasivitate, atât primarul cât și actualii aleși locali din PNL vor da socoteală cel puțin în fața electoratului.

Am fost consecvent cu acest obiectiv, am încercat finalizarea bucată cu bucată și am finanțat lucrările, deși este un obiectiv care încă nu aparține CJ.

În concluzie, astăzi s-a ratat șansa de a degreva bugetul local prin obținerea unei finanțări!

Performanța în administrație se cuantifică în fonduri europene atrase și implementarea proiectelelor. Iar acest test a fost picat prin transmisie pe Facebook, în direct, de administrația Viziteu.

P. S. – Mă bucur, totuşi, că primarul a răspuns invitației mele și a mers la parterul fostului Spital Municipal ca să vadă cu ochii lui cum face treabă Consiliul Județean.

– Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău