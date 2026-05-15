PUZ-ul Stadionului provoacă un nou schimb de replici între Viziteu și Fechet. Primarul, acuzat că susține o „minciună”

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona Stadionului Municipal din Bacău a devenit motiv de dispută politică între administrația locală și reprezentanții PNL. Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, susține că aprobarea documentației este un pas esențial pentru construirea unui nou stadion, în timp ce deputatul Mircea Fechet critică atât forma actuală a PUZ-ului, cât și întârzierea proiectului.

Foto: arhiva iunie 2024

Primarul Viziteu afirmă că adoptarea PUZ-ului reprezintă condiția necesară pentru demararea efectivă a investiției sportive.

„Aprobarea acestui PUZ este esențială pentru realizarea noului stadion. Fără acest pas legal și administrativ, orice discuție despre construcția unei noi arene rămâne doar la nivel de intenție. Este pentru prima dată când proiectul ajunge concret în această etapă”, a declarat edilul.

Potrivit acestuia, documentația stabilește clar funcțiunile întregii zone sportive și regulile de dezvoltare urbanistică. Planul include arena sportivă, terenuri de antrenament și tenis, spații de cazare și pregătire pentru sportivi, parcări și infrastructura rutieră necesară.

Viziteu mai spune că PUZ-ul are rolul de a elimina definitiv speculațiile imobiliare legate de terenurile din jurul stadionului.

„PUZ-ul confirmă clar că vorbim despre o zonă dedicată sportului și comunității, cu reguli precise de dezvoltare”, a precizat primarul.

Acesta a subliniat și faptul că proiectul prevede majorarea suprafeței de spații verzi de la 109.000 la 127.000 de metri pătrați. După aprobarea PUZ-ului, administrația locală intenționează să treacă la etapa de proiectare a noului stadion și la identificarea unor parteneriate cu mediul privat. Amintim, fiecare primar, de la Romeo Stavarache încoace, a cheltuit sute de mii de lei pentru documentații care au rămas în sertare și au fost înlocuite de altele, „actualizate” (detalii AICI).

Deputatul Fechet: „O minciună!”

De cealaltă parte, deputatul Mircea Fechet susține că actualul PUZ este incomplet și ridică semne de întrebare privind protejarea zonei de dezvoltări imobiliare agresive.

„Zona cea mai expusă la așa ceva este zona stadionului, ultracentrală, în legătură cu care sunt îngrijorat, deoarece doar consilierii locali liberali s-au opus la un PUZ propus de primarul Viziteu, și față de care avem foarte multe rezerve”, a afirmat parlamentarul.

Fechet susține că, în 2022, exista o variantă de PUZ care trata unitar întreaga zonă a stadionului, adică aproximativ 26 de hectare, în timp ce actuala documentație ar viza doar 16 hectare.

„PUZ-ul de azi este, într-un fel, binevenit, dar este insuficient”, a spus deputatul, care acuză administrația locală că a exclus din documentație o suprafață de aproximativ 10 hectare.

Liderul liberal afirmă că un Plan Urbanistic Zonal reglementează funcțiunea unei zone indiferent dacă terenurile sunt publice sau private și consideră că întreaga zonă ar trebui tratată unitar pentru a evita dezvoltări imobiliare excesive.

„Acea zonă ar trebui să fie aerisită, lipsită de dezvoltări imobiliare”, a declarat Fechet.

Deputatul contestă și explicația potrivit căreia realizarea stadionului ar fi fost blocată de lipsa unui PUZ.

„Îi mai amintesc domnului primar că nimic și nimeni nu l-a oprit să reabiliteze până astăzi stadionul. Explicația că «noroc că acum avem un PUZ și ne putem apuca de stadion» este o minciună”, a spus acesta.

Totodată, Mircea Fechet consideră insuficientă suma prevăzută în buget pentru proiect, afirmând că alocarea de 2 milioane de lei este „absolut derizorie”.