Război pe Autostrada A8! Umbrărescu contestă licitația de 4,7 miliarde lei atribuită unei firme apropiate de Ionel Arsene

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că, marți, a primit o contestație de la Dorinel Umbrărescu la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț (Moțca) -Târgu Frumos al Autostrăzii A8.

„Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că, astăzi, 11 noiembrie 2025, a primit o contestație a Asocierii SA&PE Construct SRL (Leader), Tehnostrade SRL, Spedition UMB, Euro-Asfalt la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț (Moțca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8”, se menționează într-un comunicat al CNIR.

Potrivit sursei citate, contestația a fost depusă la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni a fost atribuit de CNIR la data de 30 octombrie 2025.

Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos, din județul Iași, are o lungime de 27 de kilometri și va cuprinde: 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km 27, în lungime de 1.100 de metri), patru tuneluri – cu o lungime totală de 1,7 kilometri, și trei noduri rutiere (nod Moțca DN 24, Nod Pașcani DJ 208 și nod Târgu Frumos DN 28 B).

Asocierea de constructori din România și Bulgaria, Danlin XXL (lider, apropiată de Ionel Arsene, fostul șef al CJ Neamț) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex (din Buhuși)- Evropeiski Patishta, a fost declarată, în 30 octombrie 2025, câștigătoarea licitației pentru acest tronson, cu o ofertă de 4,76 miliarde de lei, iar contractul de proiectare și execuție urma să fie semnat dacă în termen de zece zile nu se depuneau contestații.

Firmele lui Dorinel Umbrărescu au câștigat deja contracte pentru alte loturi ale Autostrăzii A8 Iași – Târgu-Mureș.