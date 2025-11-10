Razie a polițiștilor din Podu Turcului! Un bărbat reținut pentru violență, mai multe persoane audiate și peste 100 de sancțiuni aplicate

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au desfășurat, în perioada 7–8 noiembrie, o amplă acțiune pentru prevenirea faptelor ilegale, creșterea siguranței publice și combaterea principalelor cauze ale accidentelor rutiere. În urma controalelor, s-au dat peste 100 de sancțiuni aplicate, au fost constatate 5 infracțiuni flagrante și un bărbat a fost reținut.

Polițiștii au acționat pe raza mai multor comune din zona de competență, verificând legalitatea transporturilor rutiere și silvice, dar și respectarea normelor de conviețuire socială.

Potrivit IPJ Bacău, în cadrul activităților au fost legitimate 170 de persoane și verificate 130 de autovehicule. Polițiștii au constatat cinci infracțiuni flagrante, iar cinci persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Pentru neregulile depistate, au fost aplicate peste 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 26.000 de lei, dintre care 82 au vizat abateri de la regimul rutier. De asemenea, au fost reținute două permise de conducere pentru șofat sub influența alcoolului și retrase două certificate de înmatriculare.

Polițiștii au efectuat peste 70 de testări cu aparatele din dotare, iar în urma verificărilor, au confiscat aproximativ 40 kg de pește fără documente legale de proveniență.

Exemple din teren

În comuna Motoșeni, polițiștii au depistat un tânăr de 24 de ani care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere. În urma controlului, în mașina sa a fost găsită o cantitate de peste 40 kg de pește pentru care nu existau acte de proveniență.

Pe numele tânărului a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis și pentru deținerea și transportul de resurse acvatice vii fără documente legale, fapte prevăzute de legislația în vigoare.

Tot în Motoșeni, un bărbat de 58 de ani a fost reținut pentru amenințare și lovire sau alte violențe. Acesta ar fi agresat un localnic de 71 de ani, care a necesitat îngrijiri medicale. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Bacău.