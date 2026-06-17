Răzvan Găină, fostul director de la „Ape”, condamnat pentru abuz în serviciu, s-a mai „lipit” de un contract cu municipalitatea băcăuană

Firma condusă de Răzvan Găină, fostul director al Apelor Române condamnat pentru abuz în serviciu, a realizat studiul de fezabilitate pentru o nouă investiție pregătită de Primăria Bacău. Este vorba despre modernizarea stației electrice de 6 kV „Servicii Comune” din incinta Thermoenergy și realizarea racordurilor necesare pentru alimentarea viitoarelor stații de încărcare ale autobuzelor și microbuzelor electrice.

Documentația a fost elaborată de Eninvest Holding Realto SRL, societate la care Răzvan Găină figurează ca director de proiect în cadrul studiului de fezabilitate. Pentru studiul realizat, Eninvest a primit 115.000 de lei.

Investiția este estimată la peste 30,2 milioane de lei cu TVA (aproximativ 6 milioane de euro), urmând să fie finanțată de Municipiul Bacău și Thermoenergy. Proiectul prevede înlocuirea echipamentelor vechi ale stației electrice, realizarea a șase posturi de transformare și a infrastructurii necesare pentru alimentarea stațiilor de încărcare destinate transportului public electric.

Numele lui Răzvan Găină a mai apărut recent în atenția publică după ce Ziarul de Bacău a relatat că firma pe care o conduce a încasat aproape 50.000 de euro de la Primăria Bacău pentru un studiu privind un parc fotovoltaic pe terenul unde funcționează padocul municipalității, care nu a mai fost pus în practică. Astfel de studii a mai făcut și pentru alte primării din județ, cum ar fi comuna Prăjești.

Răzvan Găină este fostul șef al Companiei de Apă Bacău și mai apoi al ABA Siret. Această ultimă poziție i-a adus și o condamnare în dosarul deschis de DNA pentru abuz în funcție. El este primul director din cadrul Apelor Române condamnat pentru numirea ca șefi de structuri a unor persoane care nu aveau nicio calificare în domeniu. Pe 31 ianuarie 2022, Tribunalul Bacău a validat condamnarea fostului director al ABA Siret, Răzvan Găină, la doi ani, șapte luni și zece zile închisoare cu suspendare sub supraveghere, acesta fiind găsit vinovat pentru abuz în serviciu.