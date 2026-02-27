Reciclarea înseamnă responsabilitate! Află cum pot fi valorificate deșeurile reciclabile și câteva curiozități interesante

Reciclarea este mai ales despre responsabilitate, nu despre gunoaie. Este despre lumea în care vrem să trăim și pe care vrem să o lăsăm moștenire generațiilor viitoare. „Transformă un obicei simplu într-un impact real. Hai să scriem o poveste verde, împreună!” – SOMA Bacău.

Fiecare sticlă, hârtie, doză sau ambalaj aruncat corect înseamnă: mai puțină poluare, resurse naturale economisite, mai puține deșeuri în gropile de gunoi, un mediu mai sănătos pentru toți.

„Reciclarea începe cu tine. Cu o pungă separată în bucătărie. Cu 10 secunde în plus ca să clătești un borcan. Cu o decizie conștientă: arunc, sau reciclez? Noi facem partea noastră. Tu o faci pe a ta?” – SOMA Bacău.

Curiozități despre deșeurile reciclabile: sticlă, plastic, hârtie

Sticla nu moare niciodată: este 100% reciclabil, la infinit, fără pierderi de calitate, fără risipă. O sticlă de vin reciclată azi poate deveni alta în doar 30 de zile. Dar doar dacă ajunge unde trebuie: în pubela verde.

În gropile de gunoi, sticla rămâne neschimbată sute de ani. În fabricile de reciclare, devine resursă valoroasă. Alegerea e simplă: aruncăm sau transformăm?

Când arunci deșeurile din plastic corect, în pubela galbenă, ele se pot transforma în: haine sportive, mobilier urban, bănci pentru parc, chiar și materiale pentru construcții.

„Reciclarea plasticului nu e o opțiune. E o responsabilitate. Începe de acasă, din gesturi mici: sortează corect, spală recipientele, evită produsele de unică folosință. Cu fiecare sticlă reciclată, reducem poluarea, protejăm natura și contribuim la un Bacău mai curat.” – SOMA Bacău.

„O hârtie aruncată? Sau un copac salvat? Depinde doar de tine. La SOMA știm că fiecare gest mic contează, mai ales când vine vorba de reciclarea hârtiei.” – SOMA Bacău.

Când reciclăm o tonă de hârtie: salvăm 17 copaci, economisim 26.000 litri de apă, reducem 4.100 kWh de energie și protejăm viitorul copiilor noștri.

Fie că e vorba de hârtii de birou, reviste, ambalaje curate sau caiete vechi, toate pot avea o nouă viață dacă ajung în recipientul de precolectare corect – cel albastru.

Pentru mai multe informații legate de colectarea selectivă, inclusiv a deșeurilor periculoase, voluminoase sau care provin din construcții, accesați Ghidul de colectare selectivă disponibil pe site-ul Soma Bacău.