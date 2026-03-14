Reducerea taxelor locale din Comănești, respinsă de consilierii PNL și AUR. Dep. Budacă: „Rațiunea și nevoia de sprijin a cetățenilor nu au cântărit suficient”

Consilierii PSD din Comănești, sprijiniți de deputatul Vasile Budacă, au încercat să vină în sprijinul comunității printr-o inițiativă legislativă locală de reducere a taxelor și impozitelor pentru 2026.

Aceștia au amendat un proiect de hotărâre prin care se propunea reducerea cu 15% a cotei adiționale la toate taxele și impozitele locale, măsură menită „să lase mai mulți bani în buzunarele cetățenilor și să ofere o ușurare financiară familiilor din oraș”.

Deputatul Budacă a declarat că, din păcate, proiectul nu a fost aprobat, consilierii PNL și AUR votând împotriva inițiativei. „Rațiunea și nevoia de sprijin a cetățenilor nu au cântărit suficient. Ne pare rău că, pentru o parte a clasei politice, orgoliile par să fie mai importante decât bunăstarea oamenilor”, a precizat Budacă.

Blocarea acestei reduceri înseamnă că locuitorii Comănești nu vor beneficia în prezent de scăderea impozitelor, deși aceasta „ar fi oferit un sprijin concret în contextul economic actual”.

Administrația orașului Comănești este asigurată de primarul liberal Viorel Miron, care are o majoritate în Consiliul Local asigurată de alianța PNL-AUR.