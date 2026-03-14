Reducerea taxelor locale din Comănești, respinsă de consilierii PNL și AUR. Dep. Budacă: „Rațiunea și nevoia de sprijin a cetățenilor nu au cântărit suficient”

Consilierii PSD din Comănești, sprijiniți de deputatul Vasile Budacă, au încercat să vină în sprijinul comunității printr-o inițiativă legislativă locală de reducere a taxelor și impozitelor pentru 2026.
Aceștia au amendat un proiect de hotărâre prin care se propunea reducerea cu 15% a cotei adiționale la toate taxele și impozitele locale, măsură menită „să lase mai mulți bani în buzunarele cetățenilor și să ofere o ușurare financiară familiilor din oraș”.
Deputatul Budacă a declarat că, din păcate, proiectul nu a fost aprobat, consilierii PNL și AUR votând împotriva inițiativei. „Rațiunea și nevoia de sprijin a cetățenilor nu au cântărit suficient. Ne pare rău că, pentru o parte a clasei politice, orgoliile par să fie mai importante decât bunăstarea oamenilor”, a precizat Budacă.
Blocarea acestei reduceri înseamnă că locuitorii Comănești nu vor beneficia în prezent de scăderea impozitelor, deși aceasta „ar fi oferit un sprijin concret în contextul economic actual”.
Administrația orașului Comănești este asigurată de primarul liberal Viorel Miron, care are o majoritate în Consiliul Local asigurată de alianța PNL-AUR.
Comentarii
Victoria a zis
Urmariti înregistrarea ședinței de Consiliu local și aflați știrea exacta.
usraur a zis
AUR Bacau nu are interes sa scada taxe. Apropo de cand Hub Orizont, institutie publica se poate folosi pt evenimente de propaganda politca ? Hub orizont renovat din banii cetățenilor are ca scop promovarea afacerilor nu a ședințelor de partid ale Aur. Se pare ca alianta Usr Aur functioneaza si in plan politic nu doar CL.
Grupul AUR Comanesti a zis
In acest articol au fost lansate afirmații tendențioase potrivit cărora consilierii AUR din Consiliul Local Comanesti s-ar fi opus reducerii taxei adiționale.Această afirmație este total falsă și are rolul de induce în eroare cetățenii și a ataca grupul AUR Comanești pentru că nu le sustine conflictul politic(și personal) permanent cu primarul orașului.
Grupul consilierilor AUR Comanești nu s-au opus reducerii taxei adiționale , ci dimpotrivă au depus un proiect de hotărîre prin care a propus reducerea taxei adiționale de la 15% la 1%.Proiect de hotărîre aflat la punctul 4 pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 13.03.2026.Considerăm regretabil faptul că reprezentanții PSD încearcă sa prezinte denaturat situația. Au omis sa menționeze stimabilii că în ședința respectivă a fost aprobata reducerea de la 15% la 1 % a taxelor adiționale.