Replica lui Relu Damian: „Scurt drept la adevăr”

Impresarul Relu Damian a remis Ziarului de Bacău o contra-replică, după replica lui Adrian Gavriliu, directorul CSM Bacău.

FOTO: Relu Damian, primul din stânga jos, cu echipa echipa din Franța, cu care a promovat în Liga 1

„Nu am jucat in viata mea poker”, a precizat Damian în replica pe care o redăm în continuare:

Nu as fi vrut sa mai revin asupra subiectului pentru ca nu imi doresc un nesfarsit schimb de replici cu dl Director Gavriliu, dar faptul ca a introdus in discutie (in lipsa altor argumente) numele parintilor mei ma obliga doar punctual sa clarific cateva lucruri si minciuni ale dumnealui:

În primul rand nu am jucat in viata mea poker! Rummy, in cercul meu de prieteni apropiati, joc si nu cred ca este vreo infractiune; de la masa aceea de rummy am adus in ultimii 12 ani in Romania la cluburi de prestigiu din Liga 1 peste 30 de jucatori de fotbal (exemple mai cunoscute Daniel Georgievski la FCSB, Piotr Celeban si Jakub Wilk la FC Vaslui, Vincent Laban la Astra Giurgiu, May Mahlangu la Dinamo, Michal Gliwa la Pandurii, Derick Ogbu la CFR Cluj samd…);

FOTO: Alături de echipa de tenis Steaua București. Relu Damian, al treilea, stânga sus

Parintii mei, oameni respectati in oras, m-au sustinut neconditionat intotdeauna, m-au sprijinit de la 6 ani cand am inceput tenisul de camp, dar la aproape 19 ani cand am fost luat de clubul sportiv al armatei Steaua am fost angajat cadru militar si sustinerea financiara s-a incheiat; despre Franta nu are rost sa vorbim pentru ca nici un om sanatos la cap nu poate crede ca echipa fanion din Strasbourg m-ar fi adus tocmai de la Bacau „doar” la interventia parintilor mei…:)

FOTO: Universiada 1991, la Sheffield. Relu Damian, stânga, Dumitru Viziru, antrenor la Steaua și lotul național, la mijloc. În dreapta, Mihai Vanta, alături de care Relu Damian a câștigat medalia de bronz

Cariera mea de sportiv a fost intr-adevar „mediocra”, nu am decat vreo 6 titluri de campion cu echipa Steaua, un bronz la Universiada de la Sheffield 1991, si o promovare in Liga 1 cu echipa din Strasbourg (cand am ajuns acolo erau in Liga 4);

Cariera mea de manager are 3 etape:

1. director general-adjunct la fabrica Letea unde, impreuna cu o echipa de oameni extraordinari, am obtinut rezultate neasteptat de bune la vremea respectiva (locul 1 in Topul Exportatorilor din judet 2007-2008);

2. FCM Bacau unde am venit la o echipa la retrogradare si am incheiat un campionat pe locul 5 iar urmatorul dupa 3 etape eram pe primul loc (atat cat a durat „convietuirea” Primarie – Sechelariu);

3. Farul Constanta unde am mers cu o saptamana inainte de inceperea campionatului (echipa nu era programata in prima etapa si avea doar 4-5 seniori ramasi in lot) si impreuna cu dl antrenor Ioan Sdrobis am muncit mult si am terminat turul pe locul 5 (in conditiile in care patronul echipei nu achitase niciun salariu la jucatori, doar prime de joc!)

Sper ca oamenii corecti si interesati doar de adevar si nu de „cancanuri” vor intelege exact cum stau lucrurile, si ma opresc aici. Dlui Director Gavriliu ii doresc multi ani si multe performante la conducerea clubului CSM Bacau, si mai ales insanatosire grabnica!

Cu deosebita stima, Relu DAMIAN.