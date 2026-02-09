„Rezerva de apă nu livrează nici pe departe la parametri asumați”. Deputatul Lucian Bogdănel acuză Primăria că a girat implementarea unui proiect diferit decât cel licitat

În urma avariei de astăzi, deputatul Lucian Bogdănel (PSD) afirmă că problema nu ar fi trebuit să existe într-un oraș care „se pretinde european”, mai ales în condițiile în care municipiul dispune, teoretic, de o rezervă de apă destinată exact unor astfel de situații. Parlamentarul spune că este direct afectat de avarie, locuind într-un bloc din zona Zimbru, cartier pe care îl descrie drept „tradițional și durabil afectat” de întreruperile de apă.

„Bacăul și locuitorii săi nu ar fi trebuit să se confrunte cu acest neajuns de-a dreptul rușinos. Noi, la Bacău, avem rezervă de apă și ea ar trebui să suplinească lipsa apei, în caz de avarii, furnizând-o conform proiectului aprobat la finanțare, în urmă cu mai mulți ani, de Ministerul Dezvoltării”, susține deputatul.

Lucian Bogdan amintește că a semnalat aceste probleme și în perioada în care a ocupat funcția de prefect al județului, când au existat, de asemenea, sincope majore în alimentarea cu apă. Potrivit acestuia, rezerva de apă nu funcționează nici pe departe la parametrii asumați prin contractul de finanțare, ca urmare a unor „concesii cel puțin discutabile” și a unor „modificări suspecte de soluții tehnice”.

„Rezerva de apă nu livrează nici pe departe la parametri asumați prin contractul de finanțare. Dovada cea mai pertinentă este lipsa apei în majoritatea cartierelor din Bacău. Nu mai vorbesc de blocuri, unde situația e de-a dreptul critică”, afirmă parlamentarul.

În declarația sa, deputatul subliniază că furnizarea apei este un serviciu public esențial, strict reglementat de lege, și nu ar trebui tratat ca o temă politică. El acuză însă faptul că modul în care a fost implementat proiectul rezervei de apă ar fi fost protejat de decidenți politici, în ciuda compromisurilor făcute pe parcurs.

„Așa se întâmplă când, ca autoritate contractantă, în cazul de față Primăria Bacău, girezi implementarea altui proiect decât cel licitat, abandonând – strict de dragul interesului privat al antreprenorului – soluții tehnice care, dacă ar fi fost puse în operă, și-ar fi dovedit astăzi fezabilitatea și utilitatea”, a mai transmis Lucian Bogdan.

Deputatul concluzionează că, în cazul lucrărilor la rezerva de apă, interesul public și cel al comunității au fost lăsate pe ultimul plan, iar consecințele se văd acum, de fiecare dată când o avarie lasă orașul fără apă.