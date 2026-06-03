Rezervist din Bacău, dispută în instanță după ce i s-a interzis procurarea unei arme letale. Decizia ÎCCJ

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Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că persoanele care au efectuat stagiul militar obligatoriu și au fost ulterior trecute în rezervă nu sunt considerate „militari” în sensul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. Decizia clarifică o dispută juridică apărută după ce un bărbat din Bacău, care și-a satisfăcut serviciul militar în anii ’70, a solicitat autorizarea pentru procurarea unei arme letale de apărare și pază, invocând calitatea de militar rezultată din livretul militar, potrivit stiripesurse.ro.

Sursa foto: stiripesurse.ro

Litigiul a pornit după ce un bărbat a contestat refuzul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău de a-i acorda autorizația pentru procurarea unei arme letale destinate apărării și pazei.

Acesta a susținut că a efectuat stagiul militar obligatoriu, a fost retribuit în perioada încorporării și a fost trecut ulterior în rezervă, motiv pentru care ar trebui să fie inclus în categoria militarilor menționați de Legea armelor.

Problema a ajuns în fața Curții de Apel Bacău, care a solicitat Înaltei Curți să stabilească dacă noțiunea de „militar” din lege include și persoanele care au efectuat serviciul militar obligatoriu și au fost ulterior trecute în rezervă.

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