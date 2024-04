S-a semnat contractul de 60 milioane de euro, pentru finalizarea fostului Spital Municipal Bacău. Ivancea: „A fost un drum anevoios, dar am reuşit!”

Spitalul Municipal va deveni, oficial, Pavilion Municipal al SJU Bacău. Astăzi, în prezența ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea, a semnat contractul de 60 de milioane de euro (finanțare PNRR) pentru execuția lucrărilor. Au mai participat eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, senator și prim-vicepreședinte PSD Bacău, Lucian Bogdănel, vicepreședinte PSD Bacău, alți parlamentari și oficiali.

„A fost un drum anevoios, dar am reuşit!”, a spus Valentin Ivancea, președintele CJ Bacău. Finanțarea prin PNRR a fost obținută anul trecut, iar după o licitație „presărată cu tot felul de contestații, care au ținut pe loc mai bine de jumătate de an acest proiect, am ajuns în etapa execuției lucrărilor”, a mai precizat Ivancea.

Am salvat în ultima clipă această investiție, după ce Viziteu şi USR au pus pe ultimul loc, în PNRR, o secție de arşi fără proiect, care nu era eligibilă la finanțare în condițiile desființării spitalului de Orban în 2020. Vom construi un modern Pavilion Municipal al SJU Bacău şi vom încheia şantierul interminabil din ultimii peste 15 ani. – Valentin Ivancea, președinte CJ Bacău și candidat la funcția de primar al municipiului Bacău

Breahnă-Pravăț: „Spitalul așteptat de către băcăuani de aproape două decenii intră în execuție!”

Am participat, astăzi, la evenimentul prilejuit de semnarea contractului de proiectare & execuție a “pavilionului municipal” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău – deziderat mult așteptat de toți băcăuanii, dar pe care mulți reprezentați ai așa-zisei “drepte” politice din Bacău l-au avut în vedere doar la scrierea unor platforme electorale, timp de multe legislaturi. Echipa social-democrată de la nivelul Județului Bacău și-a asumat, de foarte mulți ani, faptul că prioritatea zero a oricărui mandat politic/administrativ al fiecăruia dintre noi trebuie să fie axat pe o amplă strategie de reabilitare, modernizare și dotare cu echipamente de ultimă generație a infrastructurii spitalicești din tot județul Bacău. Astfel, la finele anului 2022, președintele Valentin Ivancea și echipa sa din cadrul Consiliului Județean Bacău își asumau faptul că vor finaliza fostul “Spital Municipal Bacău, preluat de către această instituție, în domeniul public al Județului Bacău, după un demers complicat, dar coordonat cu multă precizie de conducerea politică a organizației din care fac parte. Personal, alături de colegii parlamentari din cadrul PSD Bacău, am reconfirmat importanța cu care abordăm sănătatea, printr-o serie de amendamente inițiate (și aprobate) la Legea bugetului de stat pentru 2023, 2024, care au vizat achiziția de echipamente medicale pentru majoritatea spitalelor din județul nostru (Bacău, Onești, Moinești). Astfel, din postura actuală de candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău, nu pot să nu reiterez angajamentul ferm de a continua să demonstrez că sănătatea este principala prioritate a echipei social-democrate, prin finanțarea unor obiective importante în acest sens, dar și prin susținerea unor demersuri de atragere a tinerilor medici bine pregătiți în județul Bacău. Spor la treabă, constructorului – Synergy Construct S.R.L.! – senator Cristina Breahnă Pravăț

Dragoș Benea: „Am prins ultimul tren cu obținerea finanțării pentru fostul Spital Municipal”

Dragoș Benea, europarlamentar și președintele PSD Bacău, a precizat că „am prins ultimul tren cu obținerea finanțării pentru fostul Spital Municipal”.

El a mai amintit, pe lângă încercarea eșuată a primarului Viziteu de a obține finanțare europeană pentru secția de arși, și de politicienii „care au umblat cu taloane electorale de analize gratis și care au comisionat aparatura medicală care azi nu mai e bună nici de fier vechi”.

„Coaliția stabilității şi a construcției a livrat, obținând – in extremis – finanțarea de 60 milioane euro prin PNRR, după un efort extraordinar al preşedintelui Valentin Ivancea, al cărui mandat la şefia Consiliului Județean s-a centrat (şi) pe îndeplinirea acestui obiectiv”, a mai spus Dragoș Benea.

Rafila: „De data aceasta nu declarăm doar că facem spitale, ele se construiesc”

”Aici, semnificaţia este şi mai importantă, acest spital este de fapt un corp de clădire în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Bacău, care în momentul depunerii proiectului purta denumirea de spital municipal, care însă fusese retras de către Guvernul Orban de pe lista spitalelor funcţionale din România”, a declarat ministrul Sănătăţii, la ceremonia de semnare a contractului de execuţie lucrări pavilion municipal Bacău şi integrarea în ansamblul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.

Alexandru Rafila a precizat că au reuşit, ca să poată avea un concept integrat, care să răspundă nevoilor de servicii de sănătate, să includă acest spital, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pe lista investiţiilor.

Rafila a arătat că este vorba despre o investiţie de circa 200 de milioane de lei, importantă pentru judeţul Bacău.

”Gama de servicii pe care le poate oferi în momentul de faţă Spitalul Judeţean este foarte mare şi odată cu finalizarea acestei construcţii şi cu dotarea ei, serviciile de sănătate oferite judeţului Bacău vor fi la un nivel care să permită diagnosticul, tratamentul şi urmărirea pacienţilor la cele mai înalte standarde de calitate”, a menţionat Rafila.

Ministrul Sănătăţii a ţinut să precizeze că implicarea autorităţilor locale, a Consiliului Judeţean, au fost esenţiale pentru rezolvarea problemelor birocratice, administrative, care făceau dificilă semnarea acestui contract.

”De data aceasta nu declarăm doar că facem spitale, ele se construiesc. Mă bucur că în decurs de câţiva ani, între doi şi patru ani, oamenii din România vor avea acces la foarte multe servicii medicale de înalt nivel, aşa cum îşi doresc de zeci de ani şi lucrurile nu s-au întâmplat. Acum se întâmplă şi sunt convins că aceste proiecte se vor finaliza”, a subliniat Alexanxdru Rafila.

Cum se vor împărți paturile din pavilionul Spital Municipal?

Numărul total de paturi ale pavilionului fostului Spital Municipal Bacău va fi de 328. Acestea vor fi alocate după cum urmează:

1. Secția Cardiologie: 80, din care Compartiment recuperare 10, Compartiment USTACC 13

2. Secția Neurochirurgie: 20

3. Secția Neurologie: 80

4. Secția ATI: 17

5. Compartiment de Cardiologie intervențională: 12

6. Secția de chirurgie plastică – Unitate de arși grav: 30

7. Secția Oftalmologie: 25

8. Compartiment Hematologie: 17

9. Secția ORL: 25, din care MBF 5

10. Secția Nefrologie: 22

11. Secția Dializa: 8

12. Spitalizare de zi: 18

În Spitalul Municipal se vor instala 1 computer tomograf, 1 RMN, 1 angiograf biplan, 4 ecografe, o cadă pentru arși dotată cu 1 aparat de analgosedare, 1 microscop operator, 6 mese de operație cu rotile și joase, care permit operatorului să stea pe scaun șamd.