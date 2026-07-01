Salariul minim net a crescut la 2.699 de lei. Bacăul se situează peste media multor județe, cu un salariu mediu net de 5.187 de lei

Începând de astăzi, salariul minim net din România a crescut la 2.699 de lei, în urma majorării salariului minim brut pe economie. Măsura aduce un venit mai mare pentru angajații plătiți la nivelul minim, însă diferențele dintre județe rămân semnificative atunci când vine vorba despre salariul mediu.

Potrivit celor mai recente date disponibile, județul Bacău înregistrează un salariu mediu net de 5.187 de lei, peste nivelul din multe alte județe din țară, dar sub marile centre economice.

Cele mai mari salarii medii nete sunt înregistrate în București, cu 8.039 de lei, urmat de Cluj (7.086 de lei), Timiș (6.546 de lei) și Sibiu (6.025 de lei). Media națională este de 5.938 de lei.

În regiunea Moldovei, situația este diferită de la un județ la altul. După Bacău (5.187 lei), urmează Iași cu 5.454 de lei și Galați cu 5.110 lei, în timp ce Neamț are un salariu mediu net de 4.511 lei, Botoșani – 4.416 lei, Vrancea – 4.255 lei, Vaslui – 4.216 lei, iar Suceava – 4.231 lei.

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete se regăsesc în Teleorman (4.176 lei), Vaslui (4.216 lei) și Suceava (4.231 lei).

Sursă informații: