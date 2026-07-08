Expoziție – concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei” – ediția a XXXVI-a, Bacău, 10 iulie 2026

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova au deosebita plăcere de a invita publicul la vernisajul Expoziției – Concurs de Artă Plastică Contemporană „Saloanele Moldovei”, ediția a XXXVI-a, care va avea loc vineri, 10 iulie 2026, ora 16.00, la Galeriile de Artă „ALFA” din Bacău.

Afișul evenimentului

Ajunsă la cea de-a XXXVI-a ediție, manifestarea reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte culturale dedicate artei contemporane din România și Republica Moldova, consolidând, de peste trei decenii, dialogul artistic și colaborarea dintre creatorii de pe cele două maluri ale Prutului.

Expoziția reunește lucrări semnate de artiști plastici din România și Republica Moldova, selectate de juriul ediției în urma apelului de participare. Publicul va avea ocazia să descopere creații de pictură, sculptură, grafică, arte decorative și tehnici contemporane, reflectând diversitatea expresiei artistice actuale.

Lucrările vor fi expuse în trei spații expoziționale din municipiul Bacău:

• Galeriile de Artă „ALFA”;

• Galeriile de Artă „Frunzetti”;

Evenimentul este organizat de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Bacău, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău și Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău.

Vernisaj: vineri, 10 iulie 2026, ora 16.00

Locație: Galeriile de Artă „ALFA”, Calea Mărășești nr. 12, Bacău.