Scad taxele la Onești: Consiliul Local a aprobat reducerea impozitelor pe locuințe. La Bacău, primarul amână 45 de zile

Consiliul Local din Onești a aprobat, în ședință extraordinară, reducerea impozitelor pe locuințe pentru anul 2026, până la nivelul minim permis de lege.
Scăderile sunt cuprinse între 15% și 38%, în funcție de vechimea clădirii. Astfel, un impozit de 500 de lei ajunge la aproximativ 425 de lei pentru locuințele mai noi, 360 de lei pentru cele între 50 și 100 de ani și circa 320 de lei pentru clădirile de peste 100 de ani, potrivit lui Laurențiu Neghină, purtător de cuvânt al Primăriei Onești.
|Categoria locuinței
|Impozit inițial (exemplu)
|Impozit redus
|Reducere
|Număr locuințe în Onești
|Vechime până la 50 de ani
|500 lei
|425 lei
|-15%
|14.000
|Vechime între 50 și 100 de ani
|500 lei
|360 lei
|-28%
|11.000
|Vechime peste 100 de ani
|500 lei
|320 lei
|-36%
|27
Notă: Contribuabilii care achită integral impozitul până la 31 martie beneficiază de o reducere suplimentară de 10%.
Potrivit acestuia, măsura a fost posibilă după adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care permite ajustarea taxelor majorate anterior. Contribuabilii care au achitat integral până la 31 martie au beneficiat și de o reducere suplimentară de 10%.
Noua grilă a intrat în vigoare imediat după adoptarea hotărârii.
Băcăuanii mai au de așteptat
Contribuabilii din municipiul Bacău mai au de așteptat, până când autoritățile se vor urni. Confruntat cu prăbușirea încasărilor (detalii AICI), după ce a scăzut bonificația de la 10 la 5 procente, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a anunțat aseară într-un „live” pe Facebook faptul că ar fi întocmit un proiect care să vizeze scăderea impozitelor pentru persoane cu handicap și pentru clădirile vechi. Edilul a dezvăluit că a fost convins de consilierii locali din 6 partide politice. Chiar și această inițiativă ar urma să stea în dezbatere publică 45 de zile și abia apoi să fie discutată în Consiliul Local Bacău.
Comentarii
aurteapanationala a zis
aur Bacau ce face ? A iesit Simion la Bucuresti cu mesaj pentru toti consilierii din tara sa faca proiecte de hotarare sa scada taxele la oameni, la bacau ce fac consilierii aur ? alo Huluta traseistul si Stefan viceprimarul se aude ? sunteti blat cu VIZITEU si va bateti joc de oamenii din municipiu.
abc a zis
Administrția Viziteu pălită de o boală incurabilă. Între putință și rea voință. Atunci când este obligată să pună în dezbatere publică nu o face în termen legal de 30 de zile inainte de aprobare a hotării de consiliu. Dezbaterea publica se impune atunci când se vine cu noutăți impovărătoare gen taxe și impozite pe cladiri, terenuri , salubritate , mijloace de transport ori protectie civilă.
Acum cănd este vorba despre reducerea impozitelor, pentru anumite categorii , primarul vrea sa fie mai catolic de cât papa. Nu le pasă deși legea a stabilit un termen la 14 martie 2026 . OUG nr. 9/2026
Lidia Poineagu a zis
Nu a existat până acum un primar mai cu „rea-voință” și neputință în municipiul Bacău, ajuns acum o comună mizeră! Nu a realizat până acum că nu se plătesc impozitele, care apropo, sunt cele mai mari din țară! Aur Bacău la următoarele alegeri nu cred că va mai prinde vreun loc în CL, datorită incompetenței și duplicității!
Dinu a zis
Ce lipsă de respect față de băcăuani din partea primarului, nu cred că mai există o asemenea situație.
Vrea bani de la oameni să facă pasarela pentru a ajunge la restaurantul Cascada.
Dumnezeule, câtă prostie!!
abc a zis
Și mai mult decât atât, Buna credință dă în lături la administrația asta. Să vezi și să nu crezi. În data de 27 marie 2026 ora 16, în concordanță și armonie perfectă, sunt programate două ședințe privind dezbaterea publică asupra proiectelor de hotărări privind modificarea impozitelor și taxelor locale. CE DESCHIDERE , o ședință se ține la CAEX iar alta la Orizont Hub. Cât adevar biblic ”de la Ana la Caifa”.