Scad taxele la Onești: Consiliul Local a aprobat reducerea impozitelor pe locuințe. La Bacău, primarul amână 45 de zile

Consiliul Local din Onești a aprobat, în ședință extraordinară, reducerea impozitelor pe locuințe pentru anul 2026, până la nivelul minim permis de lege.

Scăderile sunt cuprinse între 15% și 38%, în funcție de vechimea clădirii. Astfel, un impozit de 500 de lei ajunge la aproximativ 425 de lei pentru locuințele mai noi, 360 de lei pentru cele între 50 și 100 de ani și circa 320 de lei pentru clădirile de peste 100 de ani, potrivit lui Laurențiu Neghină, purtător de cuvânt al Primăriei Onești.

Categoria locuinței Impozit inițial (exemplu) Impozit redus Reducere Număr locuințe în Onești Vechime până la 50 de ani 500 lei 425 lei -15% 14.000 Vechime între 50 și 100 de ani 500 lei 360 lei -28% 11.000 Vechime peste 100 de ani 500 lei 320 lei -36% 27

Notă: Contribuabilii care achită integral impozitul până la 31 martie beneficiază de o reducere suplimentară de 10%.

Potrivit acestuia, măsura a fost posibilă după adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care permite ajustarea taxelor majorate anterior. Contribuabilii care au achitat integral până la 31 martie au beneficiat și de o reducere suplimentară de 10%.

Noua grilă a intrat în vigoare imediat după adoptarea hotărârii.

Băcăuanii mai au de așteptat

Contribuabilii din municipiul Bacău mai au de așteptat, până când autoritățile se vor urni. Confruntat cu prăbușirea încasărilor (detalii AICI), după ce a scăzut bonificația de la 10 la 5 procente, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a anunțat aseară într-un „live” pe Facebook faptul că ar fi întocmit un proiect care să vizeze scăderea impozitelor pentru persoane cu handicap și pentru clădirile vechi. Edilul a dezvăluit că a fost convins de consilierii locali din 6 partide politice. Chiar și această inițiativă ar urma să stea în dezbatere publică 45 de zile și abia apoi să fie discutată în Consiliul Local Bacău.