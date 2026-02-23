Băcăuanii îl taxează pe Viziteu! Încasările Primăriei au scăzut, după creșterea impozitelor și reducerea bonificației

Primăria Municipiului Bacău a încasat în ianuarie 2026 mai puțini bani din impozite și taxe pe proprietate decât în aceeași lună a anului trecut, deși nivelul taxelor locale a fost majorat semnificativ la începutul acestui an.

Potrivit datelor publice privind execuția bugetară preluate de pe Ministerul Finanțelor, prezentate pe site-ul Transparenta.eu, la capitolul „Impozite și taxe pe proprietate”, municipalitatea a raportat în ianuarie 2026 încasări de 4,74 milioane lei. În ianuarie 2025, suma era de 5,37 milioane lei. Diferența este de peste 630.000 de lei în minus, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 12% de la un an la altul.

Concret, impozitul pe clădiri de la persoane fizice a crescut de la 3,19 milioane lei încasați în ianuarie 2025 la 3,74 milioane lei în ianuarie 2026. În schimb, încasările de la persoane juridice s-au prăbușit: de la 1,24 milioane lei în ianuarie 2025 la doar 346.000 de lei în ianuarie 2026. Și impozitul pe terenuri a scăzut, de la aproape 558.000 de lei la circa 330.000 de lei.

Scăderea apare în contextul în care, de la 1 ianuarie 2026, taxele locale au crescut cu până la 80%, ca efect al modificărilor legislative adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, care a majorat impozitele prin actualizarea valorilor impozabile și prin alte ajustări fiscale.

Majorări suplimentare ale administrației Viziteu, față de cele impuse de Guvern

Pe lângă majorările impuse de Guvern, administrația Viziteu a majorat la rândul său dările locale. Deși în repetate rânduri primarul Stanciu-Viziteu a ieșit public, pe pagina de Facebook, în presa online și chiar la televiziuni naționale și a susținut că nu a majorat taxele și impozitele la Bacău în afara impunerilor Guvernului, faptele îl contrazic.

Astfel, Consiliul Local Bacău a votat aplicarea cotei la nivel maxim pentru impozitul datorat pe clădiri de persoanele juridice, fără ca acest lucru să fie impus de Guvern. De asemenea, la impozitul auto, a decis aplicarea unei majorări de 50%. Nu în ultimul rând, bonificația pentru plata integrală până la 31 martie a dărilor a fost redusă de la 10 la 5%, crescând povara financiară a populației.

Datele arată că, în ciuda majorării consistente a taxelor, gradul de colectare în prima lună a anului este mai slab decât în 2025. O explicație posibilă este amânarea plăților de către contribuabili, pe fondul nemulțumirii generate de creșterea bruscă a sarcinii fiscale și de diminuarea facilităților acordate pentru plata anticipată.

Majorarea taxelor a generat proteste și reacții critice din partea băcăuanilor, atât în spațiul public, cât și în fața Primăriei. Oamenii au reclamat creșterile abrupte, în special pentru clădiri și terenuri, dar și impactul asupra firmelor locale, în condițiile în care pentru multe societăți impozitele au fost duse la plafonul maxim permis de lege.