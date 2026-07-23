Scandal în parcul din Sascut, încheiat cu o intervenție a mascaților și percheziții la domiciliul suspectului

Un bărbat de 38 de ani din comuna Sascut a fost reținut de polițiști, după ce ar fi provocat un scandal într-un parc și ar fi amenințat un alt bărbat cu acte de violență. În urma perchezițiilor efectuate la locuința acestuia, oamenii legii au descoperit o sabie, o vestă de camuflaj și sute de bile pentru un pistol tip airsoft.

Incidentul a avut loc în seara de 26 iunie, în jurul orei 22:00, când polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au fost sesizați prin 112 că un bărbat ar amenința persoane aflate în parcul din comuna Sascut.

Din cercetările efectuate a reieșit că bărbatul de 38 de ani s-ar fi întâlnit în parc cu un alt localnic, în vârstă de 30 de ani. Pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, acesta ar fi provocat scandal și l-ar fi amenințat pe celălalt cu acte de violență.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Pe data de 2 iulie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în comuna Sascut, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate o vestă de camuflaj, o pungă cu aproximativ 250 de bile pentru pistol tip airsoft, o sabie și teaca acesteia.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.