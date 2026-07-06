Scos din piscină cu mascații! Bărbat din Letea Veche, urmărit internațional pentru 34 de infracțiuni în Franța, prins de polițiștii băcăuani

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din comuna Letea Veche, urmărit internațional în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile franceze, a fost depistat de polițiștii băcăuani.

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Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, acesta a fost identificat pe 2 iulie de polițiștii Serviciului Investigații Criminale, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Autoritățile din Franța îl caută pe bărbat pentru 34 de infracțiuni comise pe teritoriul acestui stat. Printre acuzațiile care îi sunt aduse se numără complicitatea la înșelăciune, complicitatea la utilizarea de instrumente de plată contrafăcute și complicitatea la folosirea unor plăcuțe de înmatriculare false montate pe un autovehicul.

După depistare, bărbatul a fost fost scos din piscina în care se relaxa și condus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, unde procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Totodată, au fost demarate procedurile necesare pentru predarea acestuia către autoritățile judiciare din Franța.

Ulterior, acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, până la finalizarea procedurilor prevăzute de lege.