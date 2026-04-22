Secretomania administrației Viziteu, învinsă după 4 ani. Instanța a obligat primăria să publice auditul cu neregulile de la Taxe și Impozite Locale

După patru ani în care a fost ținut la sertar, raportul de audit privind activitatea Direcției de Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei Bacău trebuie făcut public. Curtea de Apel Bacău a decis ieri definitiv obligarea instituției să comunice documentul, chiar și cu anonimizarea datelor personale și a informațiilor ce țin de secretul fiscal.

Procesul a fost câștigat de avertizorul Mihai Mihăilă, cel care a solicitat inițial raportul în baza Legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public. Acesta a lucrat în cadrul Direcției de Taxe și Impozite Locale și a fost concediat din Primăria Bacău după ce a semnalat problemele privind colectarea taxelor și impozitelor ce produceau prejudicii la bugetul local, confirmate ulterior în dosarele DNA.

Demersul lui Mihăilă a fost respins în primă instanță, la Tribunal, însă Curtea de Apel Bacău a întors ieri decizia și a obligat Primăria să facă public raportul de audit intern nr. 105057 din 19 ianuarie 2022, comandat de primarul Stanciu Viziteu. Sentința precizează că primăria trebuie să comunice raportul „cu anonimizarea datelor cu caracter personal şi a informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal, în accepţiunea art. 11 al. 2 din Legea nr. 207/2015.”

Secretul fiscal, găselnița administrației Viziteu de a nu dezvălui neregulile consemnate de auditori în raport

„Primarul municipiului Bacău a ales să țină acest raport ascuns, deși el conține mențiuni privind posibile fapte ilegale din cadrul direcției. Într-o administrație publică normală și transparentă, astfel de documente ar trebui publicate fără întârziere. Am văzut deja un precedent similar în cazul raportului de audit de la Căminul de bătrâni, care a fost, de asemenea, ținut ascuns în primă fază sub pretextul confidențialității. Cetățenii au dreptul la informații esențiale despre modul în care sunt gestionate resursele publice și au datoria de a contribui corect la bugetul local”, a declarat Mihai Mihăilă pentru Ziarul de Bacău.

Raportul vizează exact structura responsabilă cu alimentarea bugetului local, iar primarul Lucian Stanciu-Viziteu a refuzat publicarea ori comunicarea lui sub pretextul secretului fiscal, argumentând totodată decizia precizând că rapoartele de audit interne sunt instrumente de lucru destinate conducerii instituției și că nu ar fi documente de interes public. Aceste explicații au fost furnizate atât în fața instanței, cât și în mai multe rânduri în Consiliul Local.

Nereguli și prejudicii constante la Taxe și Impozite Locale

În ultimii ani, Direcția de Taxe și Impozite Locale (DITL) din Bacău a fost asociată cu suspiciuni, iar ulterior cu fapte confirmate de organele judiciare. Procurorii DNA au trimis în judecată mai mulți angajați ai instituției, dar și pe directorul de la acea vreme al DITL, acuzațiile și prejudiciile fiind confirmate ulterior fie prin acorduri de recunoaștere a vinovăției, fie în instanță.

Problemele din cadrul Direcției de Taxe și Impozite Locale au fost confirmate recent și de Curtea de Conturi, care a identificat disfuncționalități majore în activitatea de colectare a veniturilor. Auditorii au constatat existența unor clădiri nedeclarate, agenți economici care nu achitau taxele aferente și diferențe de milioane de lei între evidențele fiscale și cele contabile.