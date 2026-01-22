DOCUMENT. Nereguli majore la Taxe și Impozite! Curtea de Conturi a găsit venituri neîncasate și diferențe de milioane de lei între evidențele fiscale și cele contabile

Raportul Camerei de Conturi Bacău privind situațiile financiare ale Primăriei Bacău pentru anul 2024, publicat spre finalul anului trecut, evidențiază o serie de nereguli semnificative în administrarea taxelor și impozitelor locale, cu efecte directe asupra veniturilor bugetului local și asupra corectitudinii raportărilor financiare.

Clădiri nedeclarate, impozite subevaluate și taxe necolectate

Auditul scoate în evidență mai multe deficiențe în procesul de impunere fiscală. Mai mulți contribuabili nu și-au îndeplinit obligația legală de declarare a clădirilor nou construite după recepția finală, fapt care a dus la subevaluarea impozitului pe clădiri. Veniturile nerealizate din această cauză au fost estimate de auditori la peste 33.000 de lei, sumă care reflectă doar cazurile identificate în eșantionul verificat, mai precis imobile deținute de 13 persoane fizice și de 5 contribuabili persoane juridice. În trecut, mai mulți funcționari ai primăriei au fost condamnați ca urmare a diminuării anumitor impozitele datorate pe clădiri.

Probleme similare au fost constatate și în cazul taxelor de autorizare a activităților economice. Conform Curții de Conturi, din peste o mie de agenți economici care s-au înregistrat în anul 2024 ca fiind activi, doar o mică parte și-au îndeplinit obligațiile privind obținerea autorizațiilor de funcționare și plata taxelor aferente. Mai exact, este vorba de 126 din 1.130.

Majoritatea agenților economici ar fi desfășurat activități lucrative fără autorizație de funcționare, inclusiv în domenii sensibile precum alimentația publică. Curtea de Conturi estimează că, din această cauză, bugetul local a fost privat de venituri de aproape 135.000 de lei. Cumulate cu impozitele pe clădiri nedeclarate, pierderile din taxe și impozite locale sunt evaluate la peste 168.000 de lei și asta doar pe eșantioanele verificate. Conform unor surse din cadrul administrației locale, un audit general ar scoate la suprafață taxe și impozite locale neplătite anual de ordinul milioanelor de lei.

Haos contabil și diferențe de peste 8 milioane de lei între softurile fiscale și contabilitatea Primăriei

Cea mai amplă problemă semnalată de auditori este însă lipsa de concordanță dintre evidența fiscală și evidența contabilă a veniturilor din taxe și impozite locale. Curtea de Conturi a identificat diferențe de peste 8,27 milioane de lei între datele înregistrate în aplicația informatică utilizată de Direcția de Impozite și Taxe Locale și cele reflectate în contabilitatea Primăriei Bacău. Aceste diferențe privesc 14 categorii de venituri bugetare și au fost generate de lipsa unei interfețe informatice între cele două sisteme, de operarea manuală a datelor și de efectuarea unor reglări contabile tardive și neunitare. Între cele două aplicații, Avantax și Econet, nu există o interfață informatică automată, astfel încât datele sunt transferate manual, prin note contabile, fapt care crește riscul de erori și de denaturare a informațiilor financiare.

Raportul subliniază că încasările realizate prin mijloace electronice sunt recunoscute la momente diferite în evidența fiscală și în cea contabilă, ceea ce generează neconcordanțe la sfârșitul exercițiului financiar. Mai mult, corecțiile efectuate pentru reglarea acestor diferențe au fost operate eronat prin afectarea veniturilor curente ale exercițiului, fără a fi anulate ulterior, ceea ce a condus la perpetuarea denaturărilor de la un an la altul.

Bugetul local, umflat artificial cu venituri

O altă constatare a inspectorilor vizează menținerea în evidențele fiscale și contabile a unor creanțe bugetare care nu mai aveau suport juridic. La data de 31 decembrie 2024, Bacăul figura cu creanțe în valoare de aproape 3,8 milioane de lei provenite de la 123 de contribuabili care fuseseră radiați anterior din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului. Este vorba atât despre persoane juridice, cât și despre persoane fizice care desfășurau activități independente, dar care nu mai aveau calitatea de subiect al raportului juridic fiscal. Curtea de Conturi arată că această situație a condus la supraevaluarea creanțelor bugetare și la prezentarea unei imagini nereale asupra gradului de colectare a veniturilor locale.

Un alt aspect este reprezentat de lipsa evaluării creanțelor bugetare la valoarea probabilă de încasare. Primăria Bacău nu a constituit ajustări pentru creanțele vechi sau cu risc ridicat de neîncasare, menținând în evidență sume care nu mai pot fi recuperate în mod realist. Curtea de Conturi arată în raport că această practică duce la supraevaluarea activelor curente și afectează indicatorii economico-financiari utilizați în fundamentarea deciziilor bugetare.

Curtea de Conturi avertizează că nu există mecanisme de control la Taxe și Impozite Locale

Auditorii băcăuani ai Curții de Conturi au concluzionat că, în ciuda existenței formale a unui sistem de control intern managerial, la nivelul Primăriei Bacău acesta nu funcționează eficient din cauza lipsei controalelor și a incapacitatății administrației de a identifica și gestiona riscurile din zona financiar-contabilă, aspecte care au dus la denaturarea situațiilor financiare.

Neimplementarea unui mecanism de control asupra constituirii veniturilor din impozite și taxe locale (autorizare/stabilire titluri de încasare), precum și a diminuarii/reducerii titlurilor de încasare (ex. borderouri de scăderi/acordare bonificații) conform cerințelor legale în vigoare privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.

În mod special, raportul subliniază că Serviciul de Impozite și Taxe Locale operează cu sisteme informatice necorelate, fără o interfață între aplicația fiscală și cea contabilă, iar datele sunt transferate manual, în absența unor mecanisme reale de verificare.

Curtea de Conturi a recomandat administrației locale să curețe evidențele fiscale de creanțe nereale, să îmbunătățească mecanismele de identificare și impunere a contribuabililor, să coreleze lunar datele fiscale cu cele contabile și să implementeze un sistem informatic integrat pentru administrarea taxelor și impozitelor locale. Termenul general pentru implementarea acestor măsuri este stabilit pentru martie 2026.

Raportul a fost prezentat și Consiliului Local Bacău la ședința ordinară din 28 noiembrie 2025, însă niciunul dintre consilieri nu a făcut vreo referire la constatările cuprinse în documentul transmis de Curtea de Conturi. Pur și simplu a fost trecut cu vederea, iar la mapă nu a existat atașat niciun punct de vedere al reprezentanților primăriei.