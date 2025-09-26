Ședință cu operatorii de transport, la Consiliul Județean Bacău. Ce trebuie să facă părinții nemulțumiți de transportul copiilor la școli

Consiliul Județean Bacău a organizat o ședință cu operatorii de transport public județean. Au fost prezentate obligațiile pe care aceștia le au, noutățile legislative și s-a pus accentul pe obligația de asigurare a transportului copiilor la unitățile de învățământ.

Împreună cu colegii din Consiliul Județean Bacău, cei responsabili de monitorizarea realizării serviciului de transport public județean delegat, organizăm periodic ședințe de lucru cu operatorii de transport din județ, în care sunt analizate aspecte esențiale precum:

– obligația transportatorilor de a transmite în timp real date către sistemul de monitorizare IDEAL PASS, un instrument modern, implementat deja de instituția noastră, care asigură transparență și control asupra conformității realizării serviciului de transport public județean;

– necesitatea și obligația îmbunătățirii calității serviciului public de transport, mai ales din perspectiva existenței zonei metropolitane;

– modificarea/ajustarea tarifelor de calatorie, din perspectiva modificarilor legislative, dar și a contextului economic actual etc.

Atenție: Odată cu începerea anului școlar, transportatorii trebuie să asigure, tuturor elevilor, nu doar emiterea abonamentelor, ci și transportul, în condiții de siguranță, a acestora, către unitățile de învățământ.

Astfel, rugăm părinții, ai căror copii au fost sau vor mai fi puși în postura de a nu beneficia de acest serviciu, să se adreseze instituției noastre, pentru ca noi să verificăm în timp real acest lucru, să emitem sancțiuni și să sesizăm și Inspectoratul Școlar Județean Bacău, instituție care realizează decontarea abonamentelor către operatori, doar în măsura în care sunt îndeplinite obligațiile legale.

Doar atunci când fiecare se achită de partea lui de responsabilitate – instituții, operatori, părinți – reușim să oferim copiilor noștri ceea ce merită: transport de calitate gratuit și siguranță.

– Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău