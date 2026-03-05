Senatoarea Daniela Ștefănescu prezintă bilanțul primului an de mandat: 58 de inițiative legislative și 30 de intervenții în plen

Senatoarea de Bacău Daniela Ștefănescu a prezentat raportul de activitate pentru primul an de mandat parlamentar. Acesta include activitatea legislativă, intervențiile în plenul Senatului, demersurile de control parlamentar și participarea în comisii.

Potrivit raportului, în anul 2025 senatoarea a fost implicată în 58 de inițiative legislative, în calitate de inițiator sau co-inițiator. Proiectele au vizat domenii precum reforma instituțională, modernizarea cadrului legislativ și intervenții asupra unor probleme economice și sociale. Printre propunerile menționate se numără modificări la Legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, la Legea concurenței sau la legislația privind cadastrul și registrul agricol.

În activitatea de control parlamentar, senatoarea a adresat 12 întrebări oficiale către Guvern și a formulat șase interpelări. Una dintre întrebări a vizat dezvoltarea infrastructurii rutiere și stadiul proiectului Autostrăzii A7, considerat unul dintre proiectele strategice pentru regiunea Moldovei. Alte interpelări au abordat subiecte precum rezultatele vizitei unei delegații românești în Statele Unite sau poziția României privind statutul vorbitorilor de „limbă moldovenească” în Ucraina.

Raportul arată că Daniela Ștefănescu a susținut și zece declarații politice în plenul Senatului. Într-una dintre acestea, intitulată „Despre decizia Curții Constituționale a României din 20 octombrie 2025 și adevărul moral al reformelor”, parlamentarul a analizat implicațiile deciziei Curții asupra procesului de reformă și asupra percepției publice privind statul de drept.

În anul 2025, senatoarea a avut 30 de intervenții în plenul Senatului și a semnat 15 moțiuni parlamentare. De asemenea, a participat la votul electronic în 36 dintre cele 44 de ședințe în care acesta a fost exprimat.

În activitatea din comisiile parlamentare, Daniela Ștefănescu ocupă funcția de secretar în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și este membră în Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală, în Comisia pentru afaceri europene și în Comisia specială pentru aderarea României la OCDE. Pentru o perioadă scurtă a făcut parte și din Comisia pentru administrație publică.

La nivel internațional, senatoarea participă la activități ale Adunării Parlamentare a OSCE și ale Uniunii Interparlamentare și face parte din grupuri de prietenie parlamentară cu parlamentele din Africa de Sud, Estonia, Japonia, Panama și Vietnam.

În concluzia raportului, parlamentarul arată că primul an de mandat „a reprezentat un an de implicare în activitatea legislativă, instituțională și publică”, subliniind că demersurile sale au avut ca obiectiv „construirea unei Românii transparente, echitabile și responsabile”.