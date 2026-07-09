Sentință în dosarul DNA privind Sistemul de Management al Traficului. Tribunalul Bacău dispune achitarea lui Ciprian Piștea și a celorlalți funcționari din Primărie

Tribunalul Bacău a pronunțat joi, 9 iulie, prima sentință în dosarul instrumentat de DNA Bacău privind presupuse nereguli în implementarea proiectului european „Sistem de Management al Traficului” (SMT), derulat de Primăria Bacău. Instanța a dispus achitarea administratorului public al municipiului Bacău, Ciprian-Octavian Piștea, precum și a celorlalți inculpați judecați în acest lot pentru principalele infracțiuni reținute de procurori.

Potrivit minutei, Ciprian-Octavian Piștea a fost achitat pentru infracțiunile de abuz în serviciu și participație improprie, sub forma instigării, la tentativa de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea de fonduri europene. Soluția a fost pronunțată în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b teza I din Codul de procedură penală.

Aceeași soluție de achitare a fost dispusă și în cazul lui Constantin-Adrian Anghel pentru acuzațiile de abuz în serviciu și participație improprie la tentativa de fraudă cu fonduri europene. În plus, acesta a fost achitat și pentru acuzația de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instanța reținând, pentru această faptă, cazul prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. c din Codul de procedură penală.

Instanța a dispus achitarea funcționarei Nicoleta Roman pentru acuzațiile de abuz în serviciu și participație improprie sub forma complicității la tentativa de folosire de documente false pentru obținerea de fonduri europene.

Condamnare pentru reprezentanta FIP Consulting

Totodată, A.E.M., reprezentantă a firmei FIP Consulting a fost achitată pentru acuzațiile de complicitate la abuz în serviciu și participație improprie la tentativa de fraudă cu fonduri europene. În schimb, Tribunalul Bacău a găsit-o vinovată pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, însă numai pentru un singur act material – întocmirea facturii fiscale nr. 1125 din 12 decembrie 2023. Pentru celelalte acte reținute în rechizitoriu nu au fost întrunite condițiile răspunderii penale.

Judecătorii au stabilit în cazul acesteia o pedeapsă de un an de închisoare, însă au dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani. Pe durata acestui termen, Andronic Elena Mirabela va trebui să respecte măsurile de supraveghere stabilite de Serviciul de Probațiune.

De asemenea, societatea FIP Consulting SRL a fost achitată atât pentru acuzația de complicitate la abuz în serviciu, cât și pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Tribunalul Bacău a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Bacău și a menținut măsura asigurătorie instituită de DNA asupra sumei de 119.000 de lei aparținând societății FIP Consulting SRL.

Citește detalii despre acuzele aduse de DNA aici – OFICIAL: DNA Bacău acuză de fraudă cu fonduri europene managerul public și alți funcționari din Primăria Bacău. Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel

Dosarul a fost trimis în judecată de DNA Bacău și are ca obiect presupuse nereguli în implementarea proiectului european „Sistem de Management al Traficului” (SMT), finanțat din fonduri europene. Procurorii au susținut că mai mulți funcționari din Primăria Bacău și reprezentanți ai unor societăți comerciale ar fi certificat în mod nelegal executarea unor lucrări și livrarea unor echipamente, în vederea decontării cheltuielilor din fonduri europene.

Hotărârea Tribunalului Bacău nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.