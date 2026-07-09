SJU Bacău a achiziționat aparatură de imagistică intraoperatorie de ultimă generație. Noul sistem oferă imagini de înaltă rezoluție în timp real

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău a pus în funcțiune un nou sistem de imagistică intraoperatorie, Philips Zenition 90 Motorized, destinat intervențiilor chirurgicale complexe ghidate imagistic. Reprezentanții unității medicale susțin că spitalul este, în prezent, prima unitate sanitară publică din România care utilizează acest model de echipament.

Investiția în sistemul mobil de tip C-arm a fost realizată din fondurile proprii ale spitalului. Totodată, masa chirurgicală radiotransparentă Stille Medstone 3CV, necesară utilizării echipamentului în condiții optime, a fost achiziționată cu sprijinul companiei Dedeman.

Potrivit conducerii SJU Bacău, noul sistem oferă imagini de înaltă rezoluție în timp real și permite o poziționare mai precisă în timpul intervențiilor chirurgicale, contribuind la reducerea timpului operator și la creșterea siguranței pacientului.

Prima intervenție realizată cu noul echipament a avut loc în Compartimentul de Chirurgie Cardiovasculară și a fost efectuată de echipa formată din medicii Igor Casapciuc, Ion Jelihovschi și Ghenadie Manole, alături de medicul anestezist Irina Marcu.

Reprezentanții spitalului afirmă că Philips Zenition 90 Motorized poate fi utilizat într-o gamă largă de specialități medicale, inclusiv în cardiologia intervențională, chirurgia vasculară, ortopedie, urologie, gastroenterologie intervențională (ERCP), neurochirurgie și terapia durerii, facilitând dezvoltarea intervențiilor minim invazive.

Noul echipament este completat de masa chirurgicală radiotransparentă Stille Medstone 3CV, al cărei blat din fibră de carbon și sistem de deplasare permit poziționarea precisă a pacientului și utilizarea eficientă a sistemului de imagistică în timpul operațiilor.

Conducerea SJU Bacău consideră că investiția face parte din strategia de modernizare a spitalului și de extindere a serviciilor medicale oferite pacienților din județ.