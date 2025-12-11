SJU Bacău, reacție târzie în cazul dr. Liliana Petrescu. Oficialii spitalului se feresc să dea numele medicului anchetat pentru mită și fals

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău a reacționat, la 24 de ore după perchezițiile de la Unitatea de Primiri Urgențe, în urma cărora dr. Liliana Petrescu și un asistent au fost inițial reținuți, apoi plasați sub control judiciar. Managerii unității medicale au emis un comunicat neasumat de Ion Marius Savin sau alt membru al conducerii, în care se feresc să menționeze numele celor cercetați pentru mită și fals.

FOTO: Ion Marius Savin, managerul interimar al SJU Bacău

De asemenea, conducerea SJU Bacău vorbește despre dezvăluirile din presă ca despre niște „speculații”, după care susține că a declanșat o anchetă internă.

Redăm poziția oficială a conducerii SJU Bacău:

În scopul stabilirii acurateței în privința aspectelor petrecute în ziua de marți, 09.12.2025, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Adulți, managementul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău vine cu precizări menite să înlăture speculațiile care au apărut în spațiul public:

Spitalul Județean de Urgență Bacău a fost notificat, în data de 09.12.2025, despre o măsură procedurală, inițiată de organele de urmărire penală, în privința unei angajate a UPU Adulți. Astfel, în prima fază, au fost efectuate verificări în evidențele medicale de la nivelul acestei structuri, dar și în cele arhivate.

Precizăm că, din start, SJU Bacău a colaborat deplin şi în mod transparent cu întreaga echipă de procurori angrenată în instrumentarea acestui caz, precum și cu restul instituțiilor implicate, asigurând, totodată, că vom răspunde prompt oricăror solicitări legale de furnizare a documentelor şi informațiilor necesare anchetei.

În conformitate cu legislația în vigoare şi cu procedurile interne, conducerea spitalului a dispus efectuarea unei verificări administrative interne, în scopul evaluării unor eventuale abateri disciplinare sau procedurale. Acest demers este complementar anchetei penale şi nu înlocuieşte acțiunile organelor judiciare.

Important de reținut că activitatea medicală, la nivelul spitalului, va continua, în condiții normale, fără întreruperi. Măsurile de reorganizare temporară a fluxului de lucru în UPU au fost implementate astfel încât pacienții să fie tratați cu aceeași responsabilitate și cu profesionalism.

Sublinem că SJU Bacău respectă prezumția de nevinovăție a oricărei persoane implicate și, ca atare, vom evita orice comunicare care ar putea aduce atingere desfășurării procedurilor legale.