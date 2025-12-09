Ultima oră! Percheziții la Urgențele SJU Bacău, într-un dosar de mită pentru concedii medicale

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a desfășurat în această dimineață mai multe percheziții, într-un nou dosar care vizează mită la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Potrivit unor surse neconfirmate oficial, anchetatorii verifică modul în care ar fi fost acordate mai multe concedii medicale pentru mită.

În acest moment, s-au terminat perchezițiile de la UPU.

Am contactat SJU Bacău și doctorița vizată în principal de anchetă, dar fără succes până acum.

Luna trecută, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a anunțat că trimis spre soluționare Tribunalului Bacău acordul de recunoaștere a vinovăției într-un alt dosar, privind săvârșirea infracțiunii de dare de mită în cazul unui medic de la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Bacău (detalii AICI).

Vom reveni.