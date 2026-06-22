Șofer băut și cu permisul anulat, reținut după ce a încercat să fugă de polițiști la Sascut

Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului în localitatea Sascut. La oprirea în trafic, acesta a coborât din autoturism și a încercat să fugă, însă a fost prins și imobilizat de polițiști.
Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 21 iunie, în jurul orei 03.00, când polițiștii Serviciului Rutier au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism aflat în trafic pe raza localității Sascut.
Potrivit IPJ Bacău, imediat după oprire, conducătorul auto a coborât din mașină și a fugit în vegetația de pe marginea drumului. Acesta a fost urmărit, imobilizat și condus la sediul poliției pentru verificări.
În urma testării cu aparatul etilotest, tânărul a înregistrat o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, verificările efectuate de polițiști au arătat că acesta avea anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.
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