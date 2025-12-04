Șofer beat criță, reținut de polițiști! Bărbatul avea o alcoolemie de peste 1.5 la mie

Ziarul de Bacău

Un bărbat de 56 de ani, din comuna Balcani, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o concentraţie de 1,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Având în vedere probatoriul administrat, s-a dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, fiind escortat şi introdus în Arestul I.P.J. Bacău.

