Șofer de BMW, prins cu 124 km/h prin Sascut, în timpul acțiunii europene SPEED. Poliția intensifică controalele de viteză în județul Bacău

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară, în perioada 29 iunie – 5 iulie, acțiuni de control în cadrul campaniei europene SPEED, organizată sub egida ROADPOL și dedicată combaterii vitezei excesive.

Pe parcursul acestei săptămâni, echipajele de poliție monitorizează cu prioritate respectarea limitelor legale de viteză pe principalele artere din județ, folosind la capacitate maximă aparatele de măsurare a vitezei și asigurând o prezență vizibilă în trafic. Scopul acțiunii este prevenirea accidentelor rutiere provocate de viteza neadaptată sau excesivă.

În cadrul controalelor, un șofer în vârstă de 38 de ani a fost surprins circulând la volanul unui BMW cu 124 km/h pe DN 2, în localitatea Sascut, depășind semnificativ limita legală de viteză.

Bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 2.162,5 lei, iar polițiștii i-au suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.

Reprezentanții IPJ Bacău atrag atenția că viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave și le recomandă șoferilor să respecte limitele legale de viteză, indiferent de destinație.

„Respectarea regimului legal de viteză poate face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță”, transmit polițiștii, subliniind că reducerea vitezei este cea mai simplă și eficientă măsură pentru prevenirea accidentelor.