SOMA Bacău colectează deșeurile provenite din construcții și demolări. Iată care sunt condițiile

SOMA Bacău colectează, contra cost și pe bază de contract, deșeurile provenite din gospodăriile populației, generate de activitățile de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor. Depunerea deșeurilor de material de construcții în recipientele destinate celor reziduale sau reciclabile, aflate pe domeniul public său privat, este interzisă și se sancționează conform legii.

Cele mai frecvente deșeuri din construcții și reamenajări sunt: beton, cărămizi, moloz, dale, piatră, lemn. Pentru a preda deșeurile provenite din construcții/demolări, acestea trebuie precolectate în saci de rafie rezistenţi, pe categorii: fracţie inertă (ex. Beton, cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramic, inclusiv faianţa şi gresie, etc.); fracţie valorificabilă energetic (material combustile ex. parchet, tâmplărie din lemn, piese din plastic, etc.); fracţie cu potenţial reciclabil (orice obiect care conţine metal într-un procent mai mare de 10%, ex. tâmplărie metalică, calorifere, robineţi, etc). Atenție! Nu vor fi colectate deșeuri precum polistiren, poliuretan, vată minerală şi bazaltică.

Alte tipuri de deșeuri care nu se aruncă în pubelele de pe domeniul public

Deșeurile voluminoase sunt acele deșeuri care, datorită dimensiunilor, nu se pot colecta în pubelele și containerele obișnuite. Exemple de deșeuri voluminoase: obiecte de mobilier (casnic sau de grădină), jucării de mari dimensiuni (biciclete, trotinete etc), covoare, saltele, tocuri de uși, ferestre, mese de masaj, cărucioare de copii etc.

Deșeurile periculoase sunt acele deșeuri care nu se pot colecta împreună cu deșeurile obișnuite întrucât pot provoca poluare gravă sau prezintă riscuri asupra oamenilor, animalelor și mediului. Acestea pot fi inflamabile, corozive, iritante sau toxice. Cele mai comune deșeuri periculoase sunt: bateriile și acumulatorii uzați, medicamente expirate, pesticide, insecticide, îngrășăminte chimice, stingătoarele de incendiu, lacuri și vopsele uzate, cleiuri și adezivuri, combustibili, uleiuri, lichid de frână & lubrificanți, doze de spray & recipienți sub presiune care încă au conținut, materiale de lustruire etc.

Colectarea deșeurilor voluminoase și periculoase se face în cadrul unor campanii speciale, conform următorului calendar (valabil în 2023): în municipiul Bacău: 4 iulie, 4 septembrie și 4 decembrie; în cele 22 de comune limitrofe: 5 decembrie.

Deșeurile biodegradabile. Ideal ar fi ca ele să fie utilizate pentru a produce propriul compost în gospodărie (îngrășământ natural, asemănător humusului de pădure, de culoare neagră). Exemple deșeuri biodegradabile: resturi de fructe și legume proaspete sau gătite, orez, paste, fasole și cereale, coji de ouă și coji de nucă, zaț de cafea/resturi de ceai (inclusiv pliculețe), resturi de pâine, cereale și produse de patiserie proaspete, învechite sau mucegăite, păr și blană, rumeguș, bucăți de lemn mărunțit (dar netratat chimic, nevopsit), cenușa de la sobe (dacă se arde doar lemn), frunze, iarbă, crengi și flori, fân și paie.

Mai multe detalii despre colectarea deșeurilor puteți citi și pe site-ul www.somabacau.ro sau puteți contacta dispeceratul SOMA la tel. 0234.998.