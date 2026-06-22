Spitalul Județean de Urgență Bacău scoate la concurs funcții de conducere pentru 18 secții și laboratoare

Spitalul Județean de Urgență Bacău a demarat procedurile pentru ocuparea mai multor funcții de conducere din cadrul unității medicale. Potrivit documentelor făcute publice de consilierul județean dr. Geta Drăghici, vor fi organizate concursuri pentru șefi de secție, șefi de laborator și șefi de serviciu.

Concursurile vizează Secțiile Chirurgie Generală, Pediatrie, Boli Infecțioase Copii, Oncologie Medicală, Neurochirurgie, Îngrijiri Paliative, Obstetrică-Ginecologie I și II, precum și UPU-SMURD. De asemenea, sunt scoase la concurs funcțiile de conducere pentru Laboratorul de Analize Medicale, Serviciul Anatomie Patologică, Centrul de Hemodializă, Secția Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, Laboratorul de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, Centrele de Sănătate Mintală pentru copii și adulți, Laboratorul de Microbiologie Medicală și Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală din Pavilionul Pediatrie.

Potrivit condițiilor de participare publicate, pentru majoritatea posturilor este necesară o vechime de minimum cinci ani în specialitatea aferentă funcției. Excepție face funcția de șef al UPU-SMURD, unde sunt prevăzute condiții specifice privind experiența profesională în cadrul unităților de primiri urgențe.

Documentele au fost avizate de Direcția de Sănătate Publică Bacău și stabilesc condițiile specifice de participare, precum și regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor.

Condițiile de participare pentru fiecare post:

• Șef Secția Chirurgie Generală – medic specialist în chirurgie generală, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Laborator Analize Medicale – medic primar/specialist în medicină de laborator, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Secția Pediatrie – medic specialist în pediatrie, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Secția Boli Infecțioase Copii – medic specialist în boli infecțioase, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Serviciu Anatomie Patologică – medic specialist în anatomie patologică, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Secția Oncologie Medicală – medic specialist în oncologie medicală, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Centrul de Hemodializă – medic specialist în nefrologie, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Secția Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice – medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Secția Neurochirurgie – medic specialist în neurochirurgie, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Laborator Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie – medic specialist în recuperare, medicină fizică și balneologie, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Secția Îngrijiri Paliative – medic cu competență în îngrijiri paliative și minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef UPU-SMURD – medic specialist sau primar în medicină de urgență, cu minimum 3 ani experiență neîntreruptă într-o UPU, ori medic ATI specialist/primar care a activat cel puțin 3 ani fără întrerupere într-o UPU;

• Șef Centrul de Sănătate Mintală Copii – medic specialist în psihiatrie pediatrică, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Centrul de Sănătate Mintală Adulți – medic specialist în psihiatrie, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Secția Obstetrică-Ginecologie I – medic specialist în obstetrică-ginecologie, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Secția Obstetrică-Ginecologie II – medic specialist în obstetrică-ginecologie, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Laborator Microbiologie Medicală – medic primar/specialist în medicină de laborator, cu minimum 5 ani vechime în specialitate;

• Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală – Pavilion Pediatrie – medic specialist în radiologie și imagistică medicală, cu minimum 5 ani vechime în specialitate.