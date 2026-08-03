Stadionul promis de Viziteu se lovește de primele procese. Proprietarii mai multor terenuri cer anularea PUZ-ului

Planul Urbanistic Zonal pentru construirea noului Stadion Municipal Bacău a provocat primele conflicte juridice. Două firme care dețin împreună peste 11.000 de metri pătrați de teren și construcții în zonă cer anularea hotărârii Consiliului Local, susținând că proprietățile lor au fost transformate în spații verzi fără un calendar clar al exproprierilor și despăgubirilor.

SC Artera Blue SRL și SC International Teniss Sport Management SRL au depus plângeri prealabile împotriva HCL nr. 247 din 13 mai 2026, prin care a fost aprobat PUZ-ul „Construire Stadion Municipal”. Primăria Bacău propune respingerea ambelor solicitări.

PUZ-ul reglementează o suprafață totală de 165.475 de metri pătrați, formată atât din terenul public al actualului stadion, cât și din mai multe proprietăți private. Acestea primesc funcțiunea de „zonă verde propusă, parcuri, spații verzi, complexe sportive, amenajări pentru sport, agrement, turism și perdele de protecție”.

Artera Blue voia să ridice un ansamblu imobiliar

Cea mai mare proprietate contestată aparține Artera Blue: un teren de 7.513 metri pătrați, situat pe strada Pictor Theodor Aman, cu numărul cadastral 61937.

Firma, specializată în dezvoltări imobiliare, susține că a cumpărat terenul pentru a construi un ansamblu mixt cu locuințe colective, spații comerciale și alte funcțiuni conexe. Proiectul propus putea ajunge până la două subsoluri, parter și zece etaje, plus niveluri retrase.

În 2025, Primăria a emis un certificat de urbanism care nu putea fi utilizat în scopul solicitat, motivând că terenul era inclus în proiectul de modernizare a Stadionului Municipal. Firma a contestat decizia, iar disputa a ajuns deja la Tribunalul Bacău, în dosarele nr. 167/110/2026 și 907/110/2026.

După aprobarea PUZ-ului, terenul a fost încadrat ca zonă verde. Artera Blue susține că măsura îi blochează investiția și diminuează puternic valoarea proprietății.

„Ambele acte administrative contestate au condus la o expropriere fără justă și prealabilă despăgubire, în contextul în care valoarea economică a terenului a fost diminuată, iar noua funcțiune, zonă verde, ne pune în imposibilitatea de a mai putea edifica construcții”, arată firma.

A doua firmă deține terenuri și o clădire lângă stadion

International Teniss Sport Management deține pe strada Pictor Aman nr. 110B un teren de 240 de metri pătrați, o clădire administrativă de aproape 139 de metri pătrați și un alt teren de 3.466 de metri pătrați.

Firma susține că noua reglementare îi afectează în întregime proprietățile și reprezintă, în fapt, o interdicție de construire și valorificare. Potrivit societății, terenurile devin greu de vândut, iar valoarea lor comercială scade drastic.

Ambele firme reclamă și modul în care s-a făcut consultarea publică. Acestea susțin că nu au fost informate corespunzător și că raportul întocmit de administrație nu individualizează proprietarii afectați.

Primăria susține însă că societățile au fost notificate încă din 2023. În cazul Artera Blue, administrația arată că firma a trimis inclusiv observații la documentația de urbanism, care au fost introduse în raportul consultării publicului.

Primăria nu poate estima când vor începe exproprierile

Administrația locală respinge acuzația de „expropriere de facto” și susține că PUZ-ul este doar un document de planificare urbanistică, nu un act prin care proprietățile sunt preluate sau sunt stabilite despăgubiri.

Exproprierile ar urma să se facă într-o etapă ulterioară. Mai întâi trebuie obținute avizele, aprobat Studiul de Fezabilitate și votați indicatorii tehnico-economici. Ulterior vor fi aprobate documentele pentru expropriere, întocmit proiectul tehnic și organizată licitația pentru lucrări. Primăria admite însă că nu poate spune când vor fi despăgubiți proprietarii.

„Cu privire la calendarul exproprierilor, acesta nu poate fi estimat, întrucât nu poate fi estimată durata obținerii avizelor și, respectiv, când se va înainta spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre a documentației SF”, se arată în documentele administrației.

Astfel, terenurile private sunt deja incluse prin PUZ în zona viitorului stadion și primesc o funcțiune care limitează construirea, însă nu există un termen pentru expropriere și plata despăgubirilor.

Primăria propune Consiliului Local respingerea celor două plângeri și menținerea PUZ-ului. În același timp, primarul urmează să fie mandatat să desemneze un jurist sau un avocat care să reprezinte municipalitatea în eventualele procese deschise de proprietari.